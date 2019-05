Suncor a annoncé aujourd'hui l'émission de billets à moyen terme de série 6 non garantis de premier rang d'un montant de 750 millions de dollars venant à échéance le 24 mai 2029 (les « Billets »). Les Billets porteront intérêt à un taux de 3,10 % et...

Hier, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie-Comeau et l'aluminerie Alcoa de Baie-Comeau. Une assemblée générale se tiendra sous peu. Les membres se prononceront alors sur le contenu de...

La cérémonie de lancement du Seed Award 2019 (« le prix »), premier prix au monde récompensant la créativité et mettant en avant l'intégration de la technologie dans la vie quotidienne, s'est déroulée à Beijing le 16 mai. Le prix, d'une valeur de...