Suncor Énergie annonce un placement de billets à moyen terme de 750 millions de dollars





Tous les montants sont en dollars canadiens.

CALGARY, Alberta, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui l'émission de billets à moyen terme de série 6 non garantis de premier rang d'un montant de 750 millions de dollars venant à échéance le 24 mai 2029 (les « Billets »). Les Billets porteront intérêt à un taux de 3,10 % et leur prix a été fixé à 99,761 $ pour chaque tranche de 100 $ de Billets pour un taux effectif de 3,128 %. La date de clôture du placement devrait être le 24 mai 2019, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Suncor entend utiliser le produit net du placement des Billets pour refinancer ou rembourser les dettes existantes de Suncor et de ses filiales.

Les Billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers sous la direction de Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des capitaux, et Valeurs Mobilières TD Inc. conformément au prospectus de base simplifié de Suncor daté du 8 juin 2018 et à un supplément de fixation du prix connexe daté du 22 mai 2019.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des Billets dans tout territoire. Aucun organisme de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les Billets. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ni des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et ils peuvent ne pas être offerts ou vendus à l'intérieur des États-Unis, sauf si une dispense d'enregistrement au titre de la Securities Act des États-Unis est disponible.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué contiennent des références au placement, incluant la date de clôture prévue et l'utilisation visée du produit net. Les énoncés et les renseignements de nature prospective ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à notre entreprise. Les résultats réels de Suncor peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements de nature prospective; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « prévu », « entend », « peut » et d'autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de la capacité à satisfaire aux conditions de clôture du placement de Billets selon les délais prévus; l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l'équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre, des services et de l'infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l'exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor daté du 1er mai 2019 et sa notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 28 février 2019, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.





Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com

