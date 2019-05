Ivaco Rolling Mills accueille favorablement l'accord avec les É.-U. visant à éliminer les droits de douane sur l'acier





L'ORIGNAL, Ontario, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ivaco Rolling Mills félicite le gouvernement du Canada d'avoir conclu des négociations fructueuses en vue de l'élimination complète des droits de douane américains de l'article 232 sur les produits d'acier canadiens. Nous aimerions remercier la ministre Chrystia Freeland et l'équipe de négociation canadienne pour les efforts inlassables qu'ils ont déployés afin de résoudre cette question difficile. La suppression de ces tarifs est une excellente nouvelle pour nos travailleurs et notre collectivité. « Les métallos sont fiers d'avoir joué un rôle important aux côtés des producteurs d'acier canadiens. Ces tarifs ont eu un impact important sur nos membres, et je suis convaincu qu'il y a de la lumière au bout du tunnel pour toutes les personnes touchées », a déclaré Richard Leblanc, coordonnateur régional du Syndicat des Métallos.



« Au nom d'Ivaco Rolling Mills, nous remercions le gouvernement du Canada pour cette importante réalisation qui profitera directement à nos clients, à nos employés, à nos fournisseurs et à la collectivité », a déclaré Will Trower, chef des services financiers chez Ivaco. « Maintenant qu'un accord a été conclu, nous avons hâte de reprendre le travail avec nos partenaires de l'autre côté de la frontière et de revenir au libre-échange qui a défini le marché nord-américain de l'acier depuis des décennies. »

Ivaco Rolling Mills continue de travailler avec ses partenaires syndicaux, industriels et gouvernementaux pour assurer la durabilité et la croissance à long terme de l'entreprise et promouvoir les emplois dans le secteur de l'acier au Canada.

À propos d'Ivaco

Ivaco Rolling Mills est un fournisseur réputé de fil machine pour les industries de l'automobile, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et des télécommunications. Son usine, située dans les comtés de Prescott et Russell, en Ontario, produit des billettes et du fil machine en acier de haute qualité d'une manière sécuritaire, écologique et éconergétique.

