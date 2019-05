Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de l'Institut pour l'IntelliProspérité et de l'Institut de l'environnement de l'Université d'Ottawa





OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation et de la sensibilisation à l'égard des changements climatiques, et une intensification des mesures prises par les Canadiens au pays appuieront les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la députée d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que du financement tiré du Fonds d'action pour le climat sera accordé à deux projets de l'Université d'Ottawa visant à sensibiliser les jeunes et le grand public aux changements climatiques et à la croissance propre.

Un financement pouvant atteindre 223 000 dollars sera fourni à l'Institut pour l'IntelliProspérité de l'Université d'Ottawa afin de soutenir le Sommet sur la croissance propre, qui réunira des chefs de file du climat provenant de collectivités de partout au Canada afin de discuter des solutions pour favoriser une économie propre et un environnement prospère.

Un financement pouvant atteindre 245 000 dollars sera fourni à l'Institut de l'environnement de l'Université d'Ottawa pour soutenir la production de rapports consacrés aux politiques et à la prise de mesures pouvant aider le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques, tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier

« Le principal obstacle à l'action climatique efficace est la fausse croyance selon laquelle cela nuit à l'économie. En fait, il existe de plus en plus de preuves qui indiquent que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone peut accroître la compétitivité du Canada, si elle est appuyée par des politiques adéquates - des politiques qui favorisent les initiatives, l'innovation et les investissements du secteur privé. Avec notre réseau d'experts composé de sommités mondiales, nous produirons de nouvelles études sur les politiques qui peuvent aider le Canada à atteindre ses objectifs de 2030 en matière de lutte contre les changements climatiques, tout en stimulant la croissance propre et la compétitivité pour le bien de tous les Canadiens. »

- Stewart Elgie, directeur, Institut de l'environnement de l'Université d'Ottawa

« Dans tous les secteurs de l'économie, des entrepreneurs canadiens travaillent fort à faire croître des entreprises qui bâtissent une économie plus solide et plus propre. L'Initiative des dirigeants pour l'IntelliProspérité invite les Canadiens à une série de tables rondes publiques gratuites organisées dans des écoles de commerce partout au pays. Des entrepreneurs, des étudiants, de jeunes professionnels et des chefs de file établis participeront à ces tables rondes afin d'examiner comment réussir dans une économie verte et saisir les possibilités de croissance propre au Canada. »

- Mike Wilson, directeur exécutif, Institut pour l'IntelliProspérité

Faits en bref

L'Institut de l'environnement de l'Université d'Ottawa est le carrefour de l'université pour ce qui est de la recherche et de l'enseignement liés à la durabilité de l'environnement. L'Institut de l'environnement organisera des activités éducatives pour mieux sensibiliser les jeunes à l'économie axée sur la croissance propre du Canada.

L'Institut pour l'IntelliProspérité de l'Université d'Ottawa organise des tables rondes publiques gratuites sur l'action climatique et la croissance propre dans des écoles de commerce partout au pays en 2019.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème.

