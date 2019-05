Le gouvernement du Canada soutient les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 à Whitehorse





Le gouvernement du Canada appuie les jeunes athlètes autochtones et du Nord et offre à tous les Canadiens des occasions d'en apprendre davantage sur le sport chez les Autochtones

WHITEHORSE, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit qu'il est important d'appuyer les jeunes athlètes autochtones et d'offrir à tous les Canadiens des occasions de se familiariser avec le sport chez les Autochtones. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer les Jeux d'hiver de l'Arctique, qui encouragent la participation sportive et favorisent l'expression culturelle parmi et entre les communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des non-Autochtones de la région circumpolaire du Nord.

M. Larry Bagnell, député du Yukon, a annoncé aujourd'hui une contribution pouvant atteindre 1,5 million de dollars sur deux ans (2018-2019 et 2019-2020) pour les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 à Whitehorse dans le cadre du Programme d'accueil de Sport Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports. Cette somme représente une augmentation importante par rapport au financement du Programme d'accueil accordé aux Jeux au cours des dernières années.

Ces jeux donnent aux Autochtones et aux résidents du Nord d'excellentes occasions de compétition et de rayonnement culturel. Ils ont une incidence économique importante dans la région d'accueil, en plus d'y laisser des legs, et contribuent à resserrer les liens entre les communautés circumpolaires des territoires, provinces et pays participants.

Créés en 1970, les Jeux d'hiver de l'Arctique sont une manifestation sportive multisports pour les jeunes athlètes circumpolaires du Nord, autochtones et non autochtones, qui met en valeur l'unité, le sport, la culture, la jeunesse, le bénévolat et le travail d'équipe entre les communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des non-Autochtones. Ils favorisent la participation sportive et le développement des athlètes, la formation des entraîneurs et des officiels, le développement communautaire, la confiance et la fierté, ainsi que la promotion de la culture et des valeurs nordiques et autochtones.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 à Whitehorse, qui donnent la chance aux Autochtones et aux habitants du Nord de participer à des compétitions. De plus, ils proposent des expériences culturelles tout en contribuant à développer le sport et le leadership dans le Nord et chez les Autochtones, et incitent nos jeunes à rester actifs. Les Jeux entraîneront également des retombées économiques, sociales et culturelles pour toute la région de Whitehorse. »

? L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« C'est un grand plaisir pour moi de représenter l'honorable Kirsty Duncan et d'annoncer un financement qui est source d'espoir et de fierté pour nos jeunes athlètes canadiens qui prendront part aux Jeux d'hiver de l'Arctique à Whitehorse en 2020. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces jeux qui permettent aux jeunes de montrer leur savoir-faire athlétique tout en célébrant leur patrimoine. »

--M. Larry Bagnell, député du Yukon

« Les Jeux d'hiver de l'Arctique ne se limitent pas au sport et à la compétition. Ils permettent d'investir dans la jeunesse du Nord et d'inspirer les membres de nos collectivités par la culture, l'inclusion et la solidarité. L'organisation de jeux multisports au nord du 60e parallèle exige beaucoup de travail et d'importants partenariats, et la tenue de Whitehorse 2020 ne serait pas possible sans cette contribution du gouvernement du Canada. »

? Mme Moira Lassen, directrice générale, Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 à Whitehorse

Les faits en bref

Les Jeux d'hiver de l'Arctique 2020 se tiendront à Whitehorse, au Yukon, du 15 au 21 mars 2020. Ils seront organisés par la Société hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 à Whitehorse.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique ayant lieu tous les deux ans, il s'agit de la 25e présentation. Cette année marque leur 50e anniversaire.

Les Jeux d'hiver de l'Arctique sont le rendez-vous culturel multisports le plus important dans le Nord circumpolaire, avec la participation d'environ 1 800 athlètes venant de toute la région, dont cinq territoires et provinces du Canada (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nord de l'Alberta, Nunavut et Nunavik, Québec); l'Alaska (États?Unis); l'Yamal (Russie); le Groenland, et la région samie (Finlande, Suède et Norvège).

La compétition athlétique met en vedette des sports modernes en plus des sports traditionnels de l'Arctique (inuits ou du Nord) et des jeux dénés. Le volet culturel comprend des galas, des arts visuels, de la danse et des cérémonies d'artistes de toutes les régions circumpolaires.

Depuis 1970, Sport Canada fournit une contribution financière à la société hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique qui ont été organisés au Canada. En 1974, il a commencé à contribuer au transport des équipes territoriales lorsque les Jeux avaient lieu à l'extérieur du Canada. Depuis 2002, chaque territoire participant et province participante a reçu une contribution pouvant atteindre 100 000 dollars pour les déplacements de ses équipes aux Jeux.

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, et en reconnaissance des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la Société hôte des Jeux de 2020 a signé un protocole d'entente avec les Premières Nations locales. Ce protocole d'entente prévoit la célébration des Premières Nations locales et leur participation à la planification et à l'exécution des Jeux de Whitehorse de 2020. Nous espérons que cet héritage sera répété par les futurs hôtes des Jeux d'hiver de l'Arctique.

