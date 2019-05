Le gouvernement fédéral investit dans le but de renforcer le tourisme autochtone et de créer des emplois pour la classe moyenne





Le tourisme autochtone est un élément central de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme

WINNIPEG, le 22 mai 2019 /CNW/ - L'histoire et les contributions des peuples autochtones sont profondément enracinées dans l'identité canadienne. Il y a très peu de pays où les peuples autochtones donnent aux visiteurs l'occasion de vivre des expériences culturelles authentiques. Or, près d'un tiers de tous les touristes internationaux qui ont songé à se rendre au Canada ont affirmé être intéressés par des expériences culturelles autochtones.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars dans plusieurs projets devant être mis en oeuvre en partenariat avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC).

Le financement de ces projets provient du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui a été créé pour soutenir les entreprises et les entités canadiennes désireuses de créer, d'améliorer ou de rehausser les produits, les installations et les expériences touristiques. Le FEC s'inscrit dans la stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme dévoilée hier par la ministre Joly. Cette stratégie vise à habiliter les communautés de toutes tailles à faire croître le tourisme au Canada et à créer de bons emplois pour la classe moyenne.

L'apport du tourisme à l'économie s'accroît de manière régulière. Le secteur est aussi une source d'emplois pour les communautés autochtones de tout le pays. Le Fonds pour les expériences canadiennes aidera les peuples autochtones à présenter leur histoire, leurs récits traditionnels, leurs arts créatifs et leurs valeurs contemporaines, tout en créant de nouvelles possibilités économiques. Il appuiera la croissance du tourisme autochtone au Canada et répondra à la demande de développement d'expériences autochtones authentiques prêtes à être commercialisées et exportées.

Les objectifs de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme sont d'accroître les recettes annuelles du tourisme de 25 % d'ici 2025 et de veiller à ce que la croissance du PIB découlant du tourisme dépasse celle de l'économie nationale, tout en créant 54 000 nouveaux emplois. De plus, la Stratégie mesurera le nombre d'arrivées de visiteurs internationaux en hiver et au cours des saisons intermédiaires pour en évaluer la hausse, ainsi que les recettes découlant du tourisme à l'extérieur des trois grandes villes que sont Montréal, Toronto et Vancouver, où les activités touristiques sont actuellement concentrées.

« De plus en plus de visiteurs choisissent de venir au Canada pour faire l'expérience de la culture et du patrimoine autochtones, au point que la croissance du tourisme autochtone dépasse maintenant celle du secteur en général. Des communautés du pays ont littéralement transformé leurs économies grâce au tourisme. Nous voulons aider les communautés autochtones de tout le pays à s'appuyer sur leurs riches traditions pour faire croître leur secteur touristique et créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Ces dernières années, l'Association touristique autochtone du Canada a obtenu des résultats remarquables et su profiter de l'intérêt suscité par le tourisme autochtone. Ce financement aidera les exploitants autochtones du secteur touristique à se préparer pour pouvoir accueillir un nombre accru de touristes du Canada et de l'étranger. Nous sommes enchantés à la perspective de pouvoir offrir à tous une variété de produits et d'expériences authentiques qu'ils pourront apprécier et qui les feront revenir année après année. »

- Le président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry

Les faits en bref

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada .

. Le Fonds pour les expériences canadiennes s'inscrit dans la stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Il soutient la croissance du tourisme autochtone et contribue à la mise en valeur de la culture et du patrimoine autochtones.

