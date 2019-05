Acquisition de Vendini par le chef de file AudienceView





TORONTO, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AudienceView , un chef de file mondial en matière de logiciels de billetterie dans les secteurs du spectacle et de l'événementiel, a fait l'acquisition de Vendini , un joueur majeur dans le domaine des solutions de billetterie clé-en-main. Ensemble, les deux entreprises traitent actuellement 3 G$ par année en transactions liées aux ventes de billets et aux campagnes de financement. Elles servent plus de 8000 organisations à l'échelle mondiale, avec plus de 100 millions de billets vendus par année.



La combinaison des portefeuilles de produits d'AudienceView et de Vendini permettra de bonifier l'offre sur les principaux marchés grâce à une offre exceptionnelle de logiciels, de services et de solutions de développement du public. Les dirigeants des deux entreprises le reconnaissent, et ils sont emballés à l'idée de l'impact de l'union de leurs forces pour l'industrie.

« Avec AudienceView, OvationTix , TheaterMania et WhatsOnStage , nous avons aidé des organisations à accomplir leur mission et à atteindre leurs objectifs commerciaux en augmentant leurs revenus, en réalisant des gains d'efficacité, en mobilisant le public et en attirant de nouveaux spectateurs », indique Mark Fowlie, le PDG d'AudienceView. « Vendini, de son côté, a réussi à bâtir une proposition de valeur tout aussi unique. En venant enrichir l'offre, notre capacité à réunir ces solutions novatrices constituera une valeur ajoutée considérable pour le milieu de l'événementiel et du spectacle, tous horizons confondus. »

L'entreprise continuera de croître grâce à l'ajout de grands clients à sa plateforme, tout en soutenant le reste du marché avec des logiciels faciles à utiliser et combinant des services de billetterie, de collecte de dons, de gestion de la relation client, de marketing et de logistique d'événement. Les marques grand public qui attirent des millions de visiteurs par mois (TheaterMania, WhatsOnStage, LaughStub , ElectroStub and TuneStub ) serviront d'outils de découverte et de distribution pour aider à augmenter vos ventes de billets.

« Je suis ravi que cette union nous permette de continuer à croître sur nos principaux marchés, d'offrir du soutien stratégique supplémentaire à nos clients existants et d'assurer leur succès à long terme », affirme Mark Tacchi, fondateur et PDG de Vendini. « L'occasion était trop unique pour qu'on la laisse passer. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées. AQ Technology Partners et Perkins Coie LLP ont conseillé AudienceView dans le cadre de cette transaction, tandis que Canaccord Genuity et Hanson Bridgett LLP ont conseillé Vendini.

À propos d'AudienceView

AudienceView est un fournisseur de solutions de premier plan qui outille les organisateurs d'événements avec des technologies innovantes, des marques populaires et un écosystème de partenaires complet. Notre logiciel-service OvationTix et la plateforme AudienceView sont des outils puissants pour stimuler la mobilisation des clients, faire croître les revenus et permettre des gains en efficacité. Ils sont utilisés dans 15 pays différents et par plus de 2 000 salles de spectacles, équipes et organisations parmi les plus réputées. Chaque mois, nos marques TheaterMania et WhatsOnStage mettent des millions de spectateurs de théâtre en lien avec des événements, ce qui aide à générer du public pour les organisateurs d'événements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Découvrez-en plus à www.audienceview.com .

À propos de Vendini

Chez Vendini, notre mission est de simplifier la gestion d'événements grâce à une plateforme de gestion d'événement complète qui permet à nos clients de promouvoir leur image de marque. Notre système clé-en-main est conçu pour aider les salles de spectacles et les promoteurs à diffuser leurs événements, à gérer leur logistique et, ultimement, à vendre le plus de billets possible en maximisant leurs revenus. Découvrez-en plus à www.vendini.com/fr .

