Virgin Voyages développe sa gamme de spectacles sensationnels





Virgin Voyages annonce aujourd'hui une série de nouveautés passionnantes pour ses incontournables croisières de 2020.

Un partenariat élargi avec Mark Ronson

S'inspirant de sa tradition profondément enracinée dans la musique, Virgin Voyages a annoncé son partenariat élargi avec l'artiste et producteur lauréat des Oscars, des Grammy et du Golden Globe, Mark Ronson. Ronson rejoindra le groupe Creative Collective de la société, composé de créateurs de tendances, d'artistes et de designers de classe mondiale qui collaborent avec Virgin Voyages pour offrir, aux passagers en mer, des expériences sensationnelles. Dans le cadre de ses fonctions de « Ministre de la Musique » de la société, Ronson créera, pour les passagers, des listes de chansons à écouter avant le voyage et une fois à bord. Il sélectionnera aussi les disques vinyle des suites RockStar et de la boutique musicale du navire : Voyage Vinyl. Ronson coopérera en outre avec les équipes musicales de Virgin Voyages, pour définir la tonalité de la marque en haute mer et aussi au Beach Club de Bimini aux Bahamas, un club sur plage privé et luxueux exclusivement réservé aux passagers de Virgin Voyages lorsque le Scarlet Lady fait escale sur l'île.

Dans le cadre de son programme de résidence On Deck (Sur le pont) de Virgin Voyages, Ronson s'est engagé pour quatre spectacles au Beach Club de Bimini en 2020. Le 9 juillet, Ronson proposera un spectacle en bord de piscine que seules pourront admirer les personnes ayant réservé la croisière Mayan Sol du 5 juillet 2020 avec des escales à Costa Maya, au Mexique et à Bimini aux Bahamas.

« Je suis ravi d'intégrer le groupe Creative Collective de Virgin Voyages pour aider à définir l'animation musicale. Sir Richard Branson et la marque Virgin sont des figures légendaires qui ont changé la donne dans l'industrie musicale et je suis vraiment heureux de les rejoindre dans ce même esprit pour les accompagner dans leur approche des croisières en mer », a déclaré Ronson.

« Nous estimons que la musique constitue un élément essentiel des vacances, non seulement lors des fêtes mais aussi comme bande-son pour le rire, la détente, et bien davantage », a ajouté Tom McAlpin, président-directeur général de Virgin Voyages. « C'est un honneur de voir un artiste exceptionnel de l'envergure de Mark Ronson venir nous aider à développer notre expérience passager avec un groupe de DJ réputés dans le cadre de notre programme de résidence On Deck. »

Diplo rejoint le programme de résidence On Deck

En poursuivant l'expansion de son programme de résidence On Deck, Virgin Voyages a également annoncé que le DJ et producteur de musique légendaire, Diplo, se produira en concert au Beach Club en 2020.

Virgin Voyages soignera particulièrement l'atmosphère du Beach Club afin que les passagers puissent profiter de moments de détente et de sérénité mais aussi d'énergie et d'enthousiasme exceptionnels. Les matinées dans le club privé débuteront par le yoga et la méditation, et l'énergie ira en s'amplifiant au fil de la journée pour atteindre une apogée d'activités dans l'après-midi quand des fêtes rythmées par les DJ en bord de piscine ou en flottilles seront le centre d'attraction du club. La journée fera place à la nuit lors d'un apaisant rituel du feu durant lequel les passagers apprécieront des sonorités acoustiques autour d'un feu de joie.

Scarlet Night : une fête mémorable

La Scarlet Night est un autre événement promettant aux passagers des temps forts, alors que Virgin Voyages révèle les détails de l'une de ses légendaires fêtes à bord qui permettra aux passagers de visiter le Scarlet Lady. Conçue, élaborée et produite par le producteur primé Randy Weiner, à l'origine de Sleep No More, Queen of the Night et The Donkey Show, la Scarlet Night est un spectacle prestigieux emprunt d'émerveillement et de mystique qui repousse les limites du divertissement. La musique unique en son genre créera une ambiance hors du commun qui fera danser les passagers à la belle étoile durant cette expérience absolument inédite que, partout sur le navire, des installations et des spectacles artistiques rehausseront au fil de la nuit. Un « après-soirée » créé par le collectif House of Yes de Brooklyn, New York, a été récemment désigné au deuxième rang des Meilleures choses à faire dans le monde par Time Out. L'événement est réputé pour son night-club emprunt de théâtralité où une tenue stupéfiante est de mise et où les invités s'attendent à l'inattendu, avec notamment des spectacles de cirque, du cinéma immersif, des spectacles de cabaret, et bien davantage.

La Scarlet Night arrive à Londres

Les Londoniens auront un aperçu de la Scarlet Night le mardi 21 mai quand, pour une nuit seulement, l'événement débarquera sur la terre ferme. Il déploiera toute l'énergie de la Scarlet Night grâce à des spectacles et des musiques extraordinaires et le concert d'un invité de marque : Mark Ronson. Des célébrités et autres personnalités VIP telles que Geri Horner, Holly Branson, etc. devraient assister à cet événement spécial.

Un Ladyship naviguera dans les eaux britanniques

Pour les voyagistes en herbe, que la société surnomme affectueusement ses « premiers lieutenants », la bonne nouvelle est que le Scarlet Lady, avec ses cabines superbement aménagées et ses plus de 20 restaurants, fera escale à Douvres et à Liverpool où, en fin février, il organisera, pour les premiers lieutenants, les médias et des personnalités VIP, plusieurs événements exclusifs avant de reprendre la mer vers son nouveau port d'attache de Miami. La nouvelle a été annoncée par Geri Horner à la conférence de presse Scarlet Night de Londres aujourd'hui.

Les futurs passagers et partenaires de voyage sont invités à découvrir Virgin Voyages en consultant le site www.virginvoyages.com.

À PROPOS DE VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages est une marque mondiale lifestyle, qui s'est donné pour mission de créer les vacances les plus incontournables au monde. Avec des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, Virgin Voyages compte actuellement quatre paquebots en commande auprès du grand constructeur naval Fincantieri.

Avec sa saison inaugurale prévue pour 2020, le premier navire de Virgin Voyages, le Scarlet Lady, a été conçu pour refléter le luxe élégant d'un yacht. Doté d'espaces conçus par certains des plus grands décorateurs contemporains, le Scarlet Lady sera réservé aux adultes de par sa conception et constituera un sanctuaire en haute mer pour les passagers de plus de 18 ans.

Une dose de « Vitamin Sea » sera naturellement distribuée partout à bord, grâce au bien-être qu'apporteront les moments d'énergie débordante associés aux moments de relaxation et de ressourcement. Le Scarlet Lady proposera également des divertissements attrayants et plus de 20 restaurants intimes de classe mondiale à bord. En donnant une nouvelle allure au luxe, et en adoptant ce que la société appelle le « luxe rebelle » (Rebellious Luxe), Virgin Voyages offrira à ses passagers un incroyable rapport qualité-prix avec ses restaurants, cours de fitness en groupe, boissons non alcoolisées, et bien d'autres surprises Virgin incluses dans le tarif de la croisière.

Le Scarlet Lady naviguera de Miami vers les Caraïbes en 2020, accueillant plus de 2 770 passagers et un extraordinaire équipage de 1 160 membres venus du monde entier. Consultez le site virginvoyages.com pour ne rien manquer des dernières actualités.

Suivez Virgin Voyages :

Instagram : @virginvoyages

Facebook : @virginvoyages

Twitter : @virginvoyages

LinkedIn : Virgin Voyages

YouTube : Virgin Voyages

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 15:55 et diffusé par :