Le porte-parole canadien pour les agences de recrutement annonce les noms des membres du Conseil d'administration pour l'année 2019-2020

MISSISSAUGA, Ontario, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS), voix canadienne du chef de file du secteur de recrutement et placement de personnel qui génère des revenus de 15 G$, révèle les noms des membres du Conseil d'administration national pour l'année 2019-2020.



Chris Roach, CPC, RPR, directeur du secteur ingénierie et technique, GTA, David Aplin Group, assume la fonction de président. Depuis 20 ans, M. Roach a occupé plusieurs rôles au sein d'ACSESS. Durant sa première année au service de l'Association (2007-2008), il a été président national et président du chapitre de l'Ontario. Il a aussi siégé à de nombreux conseils d'administration et comités.

« Je suis impatient de représenter les 1 500 bureaux d'ACSESS au Canada. Leur incidence positive sur notre économie est considérable. L'année dernière, nos membres ont placé plus de 600 000 candidats et ils ont généré environ 80 % des revenus globaux de l'industrie du placement de personnel au Canada, se réjouit M. Roach. Nos membres s'engagent à travailler de façon à satisfaire les normes les plus rigoureuses stipulées par leur code d'éthique et leur programme de certification. Ces entreprises offrent à leurs clients un service de qualité, d'avantageux partenariats d'affaires et l'accès à différentes technologies, afin de leur procurer les meilleurs candidats qui répondent à leurs besoins commerciaux.

« Composé de membres talentueux, chevronnés et influenceurs dans leur secteur, notre Conseil est bien placé. Nous cherchons constamment à améliorer notre image et à avoir une incidence positive sur l'économie par la sensibilisation, la formation et des programmes axés sur les relations gouvernementales. Nous souhaitons également engager et inspirer nos membres de chapitre grâce à un programme qui les unit et les amène à réseauter, à collaborer, à apprendre et à partager leur expertise de quelque façon que ce soit ou en se préparant à assumer dans le futur des rôles de dirigeant. »

Ted Maksimowski, propriétaire de l'une des franchises d'Express Employment Professionals, agira comme vice-président. En tant que président actuel du comité des relations publiques et communications, M. Maksimowski aide à rehausser la réputation du secteur et à valoriser sa contribution à l'économie canadienne. Il travaille également à mettre en valeur le rôle essentiel que joue ACSESS dans la promotion des pratiques exemplaires, de normes d'éthique, de la sécurité au travail et d'une législation équilibrée.

Le Conseil d'administration national d'ACSESS est constitué de représentants canadiens dont le mandat dure un an. Ces membres agissent au nom de divers sous-secteurs de l'industrie, tels que les agences professionnelles de recrutement et placement de personnel, le placement temporaire, le placement contractuel, les entreprises multinationales et celles qui s'occupent des marchés spécialisés.

Comité exécutif d'ACSESS :

Président : Chris Roach, CPC ? David Aplin Group ? Toronto

Président sortant : Michel Blaquière ? DRAKKAR ? Montréal

Vice-président : Ted Maksimowski ? Express Employment Professionals ? Burlington

Trésorier et secrétaire : Doug Hamlyn ? Agence de placement Adecco ? Toronto

Membre du comité exécutif : Rita Sposato ? Randstad Canada ? Montréal

Administrateurs d'ACSESS :

En tant que voix canadienne de l'industrie de l'emploi, du recrutement et du placement de personnel, l'Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel (ACSESS) met le pays au travail. ACSESS encourage les pratiques exemplaires et les normes d'éthique pour l'industrie du placement de personnel qui génère des revenus de 15 G$, et ce, par l'intermédiaire de la promotion, des relations gouvernementales, du perfectionnement professionnel, de la certification, des ressources et de la recherche. Les membres d'ACSESS offrent aux entreprises des services indispensables et proposent aux particuliers une vaste gamme de services, tels que l'orientation professionnelle, la planification et les possibilités d'emploi. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.acsess.org/fr

