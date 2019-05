Avis de rappel d'aliments - Rappel de Micropousses fusion épicée de marque Pousses et Cie en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Les Serres René Fontaine Inc. procède au rappel de Micropousses fusion épicée de marque Pousses et Cie parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé....

Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes...