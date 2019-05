Cinq bonnes raisons de choisir un forfait tout inclus pour vos vacances cet été avec Transat





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Transat sait à quel point les vacances sont importantes. Alors, voici cinq bonnes raisons d'opter pour un forfait tout inclus au Mexique ou dans les Caraïbes, une bonne idée, peu importe que l'on voyage en solo, en duo, en famille ou en groupe.

Raison no 1 : Vous n'avez rien à organiser, on le fait pour vous

Vous n'avez qu'à choisir une destination ou un hôtel et vos vacances sont toutes organisées. Et, lorsque vous choisissez un hôtel faisant partie de l'une des quatre collections de Transat, soit Grand Luxe, Distinction, Famille ou Solo, vous bénéficiez d'avantages exclusifs à Transat comme les transferts privés entre l'aéroport et l'hôtel, le wi-fi gratuit, un miniclub avec des heures prolongées et aucun supplément pour personnes seules. Sans compter qu'un nombre grandissant de complexes hôteliers proposés par Transat offrent des services personnalisés de concierge qui se chargent même de réserver à votre place votre ultime souper romantique ou votre massage de rêve. Ça, c'est de l'organisation.

Raison no 2 : Tout est payé à l'avance, alors pas de mauvaises surprises

Ici, pas d'imprévus, puisque tout est inclus dans le prix de votre voyage : transport, hébergement, repas, activités, boissons et alcools, etc. Et, comme tout est déjà réglé au moment de la réservation, il n'y a pas de soucis de dernière minute à se faire comme la fluctuation des devises par exemple. C'est un pensez-y-bien.

Raison no 3 : Du soleil et de la chaleur, peu importe votre destination

Avec ses 14 destinations en formule tout inclus pendant l'été, dont Cuba, la Jamaïque, la République dominicaine et le Mexique, les amoureux de soleil et de chaleur seront servis. En effet, qui n'a pas déjà vu ses quelques précieux jours de vacances annuelles prendre une tournure inattendue avec une vague de froid ou des pluies diluviennes? Sous la chaleur des tropiques, pas de soucis à se faire. Et, avec plus de vols vers certaines de ses destinations les plus populaires, le soleil est encore plus facile d'accès. Au départ de Montréal, Transat offre plus de vols vers Cuba, quatre vols au total par semaine respectivement vers Cayo Santa Maria et Varadero, ainsi que deux vols par semaine vers Fort Lauderdale en Floride. Au départ de Toronto, des vols supplémentaires sont ajoutés vers Cuba, Cayo Coco (trois vols au total par semaine) et Holguin (deux vols au total par semaine), la République dominicaine (six vols au total par semaine vers Punta Cana) et la Floride (deux vols au total par semaine vers Fort Lauderdale). Ces grandes fréquences de vols permettent des séjours atypiques de cinq jours, 10 jours ou, pourquoi pas, 14 jours?

Raison no 4 : Pas de repas à préparer, pas de ménage à faire (doit-on le rappeler!)

Pour plusieurs, notamment les parents, la perspective de n'avoir aucun repas à préparer ni de liste d'épicerie à faire ni de comptoir de salle de bain à nettoyer constitue en soi l'élément principal des vraies vacances. Et, comme presque tous les hôtels dans le Sud l'offrent, il ne vous restera qu'à choisir ce qui vous fait le plus plaisir pour occuper vos journées : farniente sur la plage avec un livre, golf du matin au soir, plongée sous-marine, bain de soleil aux abords de la piscine, un mojito à la main? À vous de choisir votre vraie dolce vita.

Raison no 5 : Pas encore convaincu?

Visitez le blogue Expérience Transat. Avec ses plus de 1100 articles et sa quinzaine de nouveaux textes publiés en moyenne chaque mois par des spécialistes du voyage de tous les horizons, vous y trouverez les conseils et l'inspiration nécessaires pour vous mettre dans l'ambiance du Sud. En prime, vous y découvrirez les recommandations des employés de Transat. Ainsi, Hayla, directrice de vol, donne ses conseils voyage pour explorer Tulum, le plus joli village bohème de la Riviera Maya, Christopher, coordonnateur aux affaires publiques, présente sa balade dans la région de Puerto Plata en République dominicaine, alors que Caroline, conseillère en relations publiques, propose sa version de Punta Cana en famille.

