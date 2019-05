Le fleuron de HONOR, la N-Series, accueille un tout nouveau membre : la HONOR 20 Series





Saisissez des merveilles tout en profitant d'une expérience utilisateur sans égale grâce à la puissante combinaison de la quadruple caméra de 48 mégapixels (MP) intégrant l'intelligence artificielle (IA) et de la conception holographique dynamique rendue possible par le jeu de puces Kirin 980 IA gravé en 7 nm et l'unité de traitement graphique (GPU) Turbo 3.0

LONDRES, 22 mai 2019 /CNW/ - La marque mondiale de téléphones intelligents HONOR lance officiellement aujourd'hui à Londres sa première série de téléphones intelligents qui comprend le HONOR 20 LITE, le HONOR 20 et le HONOR 20 PRO. Cette superbe collection témoigne de l'excellence de la N-Series de HONOR, qui est louée pour la conception supérieure de ses appareils, ses capacités photographiques inégalées et son expérience utilisateur ultime qui trouve un écho chez les jeunes du monde entier.

La nouvelle HONOR 20 Series, le fleuron de la gamme HONOR, a attiré l'attention du monde entier grâce à la première conception holographique dynamique et à sa quadruple caméra de 48 MP intégrant l'IA. La puissante quadruple caméra a valu à la HONOR 20 Series un impressionnant score DxOMark de 111[i]. Les téléphones HONOR 20 sont offerts à partir de 499 ?, tandis que les téléphones HONOR 20 LITE sont offerts à partir de 299 ?.

« Chez HONOR, nous appliquons la philosophie du "toujours mieux" dans tout ce que nous entreprenons », a déclaré George Zhao, président de HONOR. « La célèbre N-Series de HONOR accueille le petit nouveau de la famille, la HONOR 20 Series, et invite les utilisateurs à "saisir le merveilleux" avec un appareil photo de qualité professionnelle et une fabuleuse conception holographique dynamique. Cette conception consolide notre leadership en matière de fabrication de téléphones intelligents, fermement enraciné dans l'approche principale de HONOR en matière de jeux de lumière. Nous invitons les utilisateurs du monde entier à découvrir les merveilleuses caractéristiques de la HONOR 20 Series sur notre site Web officiel : HiHONOR.com. »

Le caractère merveilleux et la qualité emblématique de la quadruple caméra de 48 MP intégrant l'IA

La quadruple caméra est équipée d'une caméra principale Sony IMX586 48MP, offrant un mode avancé ultra clair intégrant l'IA (AI Ultra Clarity) et un mode nocturne (AIS Super Night), afin de permettre aux utilisateurs de capter des clichés plus clairs. La quadruple caméra comprend notamment une caméra super grand-angle de 16 MP, une caméra téléobjectif de 8 MP et une macro caméra de 2 MP, et elle permet aux utilisateurs de prendre des photos plus grandes et de plus près grâce à la stabilisation optique de l'image (Optical Image Stabilisation [OIS]).

La HONOR 20 Series provoque également une onde de choc dans le secteur grâce à l'innovation du mode AIS Super Night et à la plus grande ouverture de l'objectif (F1.4) de l'industrie[ii]. Propulsé par la technologie de stabilisation d'images par l'IA et un algorithme amélioré, ce mode crée des prises de vue nocturnes ultras claires affichant une luminosité accrue, un bruit réduit et une meilleure préservation des couleurs. Puisqu'une plus grande quantité de lumière traverse l'objectif grâce à l'ouverture de l'objectif de F1.4, les utilisateurs peuvent capter leurs moments magiques avec plus de détails, même dans des environnements sombres. La combinaison de caméras intégrant l'IA et de fonctions à la fine pointe de l'industrie contribue à l'obtention d'un score DxOMark de 111[iii].

La quadruple caméra de 48 MP intégrant l'IA permet aux utilisateurs de prendre des photos d'une extrême clarté pendant la journée, en particulier avec le mode ultra clair intégrant l'IA (AI Ultra Clarity). Ensuite, l'unité de traitement neuronal (NPU) double et le processeur de signal d'image (ISP) double du jeu de puces Kirin 980 IA gravé en 7 nm[iv] rassemblent les meilleurs détails de chacune des photos prises pour former une seule « super photo de 48 MP » dont la qualité surpasse la qualité offerte par les images de 48 MP conventionnelles. Les détails et les couleurs sont ajustés pour offrir un éclat accru. À l'aide de la caméra super grand-angle de 16 MP, les utilisateurs peuvent prendre des plans plus larges grâce au champ de vision de 117 degrés. La stabilisation optique de l'image (OIS) permet aux minuscules capteurs gyroscopiques de déplacer rapidement les morceaux de verre de l'objectif selon le décalage du mouvement avant que l'image soit convertie en format numérique, créant ainsi une image plus nette, et ce, même si les mains de l'utilisateur tremblent.

L'objectif macro de la caméra de 2 MP offre aux utilisateurs un avantage créatif en proposant de nouvelles perspectives que l'oeil nu ne serait jamais en mesure de voir. Il permet aux utilisateurs de capter des détails incroyables d'aussi près que 4 centimètres, ce qui en fait un appareil idéal pour les photographes qui aiment capter des clichés de la faune et de la flore. De même, la possibilité de zoomer sur un sujet avec un zoom optique 3X sans perte, un zoom hybride 5X ainsi qu'un zoom numérique 30X, signifie que les utilisateurs peuvent photographier des détails infimes en toute discrétion - une fonction utile pour les photographes amoureux de la nature qui cherchent à photographier l'insaisissable faune ou pour les photographes de rue qui cherchent à dépeindre l'effervescence de la vie urbaine.

Le caractère merveilleux de la conception holographique dynamique avant-gardiste

Les appareils de la HONOR 20 Series redéfinissent l'expérience utilisateur en devenant les premiers produits de l'histoire de HONOR à introduire un dos en verre holographique multidimensionnel et dynamique. Ce dernier est méticuleusement fabriqué à l'aide d'une technique de triple maillage 3D (Triple 3D Mesh), une première dans l'industrie. Dans le cadre du procédé de fabrication en deux étapes, on crée d'abord une couche de fond en utilisant la nanotechnologie pour graver des millions de prismes miniatures. Au terme de ce processus complexe, les ingénieurs assemblent ensuite le dos en verre bombé 3D avec la couche couleur et la couche de fond. Lorsque la lumière traverse les prismes de la couche de fond, la lumière est réfléchie et réfractée dans toutes les directions.

Offerte en différents choix de couleurs (« Phantom Black », « Phantom Blue », « Midnight Black » ou « Sapphire Blue »), la couche de couleur des appareils de la série HONOR 20 est combinée avec la couche de verre et de fond dans un environnement sous vide dont la température et la pression sont précisément contrôlées. Il en résulte un effet optique de profondeur qui permet aux appareils de la HONOR 20 Series de se démarquer de leurs prédécesseurs. En raison de la complexité du processus, seuls 20 dos de téléphone fabriqués sur 100 répondent aux normes rigoureuses de la société.

Le caractère merveilleux d'une expérience utilisateur complète

La philosophie du « toujours mieux » de HONOR pousse la marque à aller au-delà de la conception texturée et colorée du dos en verre holographique dynamique. Les appareils de la HONOR 20 Series disposent d'un écran de 6,26 pouces avec un rapport écran-corps de 91,7 %. Grâce à une caméra de 4,5 mm incorporée à l'écran, l'affichage panoramique permet une expérience visuelle encore plus captivante sans compromettre l'esthétique de l'appareil.

Le capteur d'empreintes digitales sur le côté droit du cadre en aluminium du téléphone a été positionné pour correspondre au placement naturel des doigts lorsque l'on décroche un téléphone. Le positionnement asymétrique en « L » des quatre objectifs de la caméra permet d'intégrer à l'appareil une batterie de 4 000 mAh[v] qui peut assurer une utilisation ininterrompue de l'appareil pendant toute une journée[vi]. Parallèlement, les appareils de la HONOR 20 Series utilisent une technologie de refroidissement employant des feuilles de graphène[vii], une nouvelle solution thermique qui permet de dissiper efficacement la chaleur, maintenant ainsi une performance optimale.

En ce qui concerne les jeux mobiles, les appareils de la HONOR 20 Series sont équipés du GPU Turbo 3.0, parmi les meilleurs de l'industrie - une caractéristique qui renforce les capacités de l'appareil en matière de jeux en offrant aux utilisateurs une expérience visuelle et tactile améliorée. Soutenu par les demandes des consommateurs, le service responsable de la HONOR 20 Series s'est associé à environ 25 développeurs des jeux mobiles les plus populaires à l'heure actuelle, dont Fortnite, PUBG Mobile et Arena of Valor.

En plus des expériences de visionnage et de jeu, les utilisateurs peuvent s'offrir une expérience audio immersive grâce à la fonction de son ambiophonique virtuel 9.1 (Virtual 9.1 Surround Sound) propulsée par Histen 6.0. Il s'agit de la première fois que cette technologie de pointe est utilisée dans des téléphones intelligents. Le son ambiophonique Virtual 9.1 prend en charge la plupart des écouteurs et intègre un double microphone réduisant le bruit - un système adapté aux besoins spécifiques des technophiles et des audiophiles.

À propos de HONOR

HONOR est une marque de téléphones intelligents de premier plan. La marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à ses produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur supérieure, poussent à l'action, encouragent la créativité et permettent aux jeunes de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR s'est distinguée en démontrant son courage de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les plus récentes technologies et innovations pour ses clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter HONOR en ligne au www.hihonor.com ou suivre la société sur :

