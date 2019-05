Diligent lance une gouvernance moderne pour remédier à des déficits de gouvernance dangereux et annonce un nouveau sommet sur la gouvernance moderne





Diligent Corporation a lancé aujourd'hui un outil d'une nouvelle catégorie, la gouvernance moderne, conçu pour fournir aux dirigeants la clé manquante leur permettant d'amener la gouvernance à l'ère numérique, ainsi que de nouvelles technologies et un sommet pour soutenir ce système bien conçu. La gouvernance moderne est la pratique qui consiste à donner aux dirigeants les moyens d'agir grâce à la technologie, aux connaissances et aux processus qui alimentent la bonne gouvernance dont les organisations ont besoin pour prospérer et durer.

La gouvernance moderne aide les organisations à combler les déficits de gouvernance. Un déficit de gouvernance signifie qu'une organisation n'a pas la sécurité, la prévoyance et la responsabilité nécessaires pour résister à l'assaut des défis contemporains - tels que les investisseurs activistes, le cyber-risque, la réglementation, la diversité et l'incertitude mondiale.

Les commentaires des 16 000 clients de Diligent et des 600 000 leaders qui utilisent sa technologie - dont plus de 50 % des entreprises du Fortune 1000, 70 % du FTSE 100 et 65 % de l'ASX - ont fait émerger la nécessité de revoir comment les entreprises et leurs conseils doivent envisager la gouvernance dans un environnement complexe comme le nôtre.

En fait, de nouvelles données révélées par le Diligent Institute ont révélé que les déficits de gouvernance dans plus d'une douzaine de sociétés publiques ont coûté aux actionnaires plus de 490 milliards $ en valeur un an après les crises, tandis que la bonne gouvernance a incité les sociétés à surclasser leurs concurrents de rang inférieur par 15%. Les incidents réglementaires, les violations de la cybersécurité ou les failles non détectées dans la culture d'entreprise causées par des déficits de gouvernance ont des effets durables ; d'après les recherches susmentionnées, les entreprises ayant des lacunes en matière de gouvernance ont encore sous-performé par rapport à leur secteur industriel deux ans après l'incident, dans une proportion moyenne de 45 %.

"Les centaines de milliards de dollars de pertes causées par les crises d'entreprise soulignent les risques liés au déficit de gouvernance et le besoin croissant pour les dirigeants d'adopter des solutions qui les aident à transformer la gouvernance en avantage concurrentiel", a déclaré Brian Stafford, CEO de Diligent. "La gouvernance moderne donne aux organisations les moyens de suivre l'évolution rapide du paysage actuel et fournit aux membres des conseils d'administration l'information dont ils ont besoin au bon moment pour atténuer les risques et saisir de nouvelles opportunités. L'impact de la bonne gouvernance sur la performance de l'entreprise, mais aussi sur les emplois et les ressources, est énorme et Diligent a donc la chance de soutenir tant de dirigeants à un moment où leur travail est difficile et les enjeux sont élevés".

Une gouvernance moderne permet aux conseils d'administration et aux équipes de gestion d'aujourd'hui d'atteindre des résultats clés :

Permettre aux dirigeants de repérer plus rapidement les risques et d'identifier les occasions de surpasser la concurrence tout en rendant leur organisation à la fois souple et éthique

Aider les membres du conseil d'administration à être des partenaires plus engagés qui peuvent agir comme des radars sur l'industrie et servir de conseillers précieux aux cadres supérieurs

Centraliser les données vitales et protéger les informations les plus précieuses de votre organisation tout en permettant une collaboration sécurisée entre les dirigeants

Seule plateforme complète au monde facilitant et soutenant une gouvernance moderne, Diligent dévoile également une nouvelle application de gouvernance appelée Nominations qui permettra aux comités de nominations et de gouvernance de tirer parti des informations auxquelles les conseillers par procuration, actionnaires et investisseurs activistes potentiels ont accès, une capacité qui est essentielle aux bonnes pratiques de gouvernance dans les entreprises. L'application Nominations and Governance contient non seulement des données sur la composition des compétences de votre conseil et les compare à celles de vos pairs, mais elle comprend également une base de données facilement consultable des autres membres du conseil et des dirigeants pour compléter le processus des nominations.

Dans la foulée du livre du CEO Brian Stafford, Governance in a Digital Age, La gouvernance à l'ère du numérique, Diligent accueillera également le tout premier Sommet sur la gouvernance moderne destiné aux professionnels de la gouvernance qui cherchent à aider leurs organisations à être plus concurrentielles et à saisir de nouvelles occasions, tout en faisant ce qu'il faut pour les intervenants, le personnel et les collectivités où ils font affaire. Le sommet se tiendra à Orlando, en Floride, du 8 au 13 septembre, et offrira des occasions d'apprentissage et de réseautage riches en connaissances avec les principaux chefs de file et experts du domaine.

Pour en savoir plus sur la gouvernance moderne, rendez-vous sur www.moderngovernance.com et inscrivez-vous dès aujourd'hui au Sommet sur la gouvernance moderne à l'adresse suivante www.moderngovernancesummit.com.

