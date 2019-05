Matériaux spécialisés Louiseville pourra améliorer sa productivité et poursuivre sa croissance





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 390 000 dollars à l'entreprise de la MRC de Maskinongé

LOUISEVILLE, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Matériaux spécialisés Louiseville inc. (MSL) est une PME innovante qui recycle annuellement 25 000 tonnes de bois de construction; elle fabrique des matériaux de construction parmi les plus écologiques. Pour mieux poursuivre ses activités, l'entreprise bénéficiera d'une contribution remboursable de 387 480 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, MSL pourra moderniser sa production par l'acquisition de nouveaux équipements numériques en vue de poursuivre sa croissance dans ses marchés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, à l'occasion d'une visite de l'usine. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement de soutenir la croissance de MSL et de l'appuyer dans la réalisation de son projet visant à améliorer la productivité et la qualité des produits, à augmenter la capacité de production et à réduire les coûts de production.

Fondée en 2003, Matériaux spécialisés Louiseville se spécialise dans la fabrication de produits de construction (panneaux à base de fibres de bois recyclées) principalement conçus pour l'insonorisation, la toiture commerciale et l'isolation thermique. L'usine de MSL est certifiée ISO 9001 et se distingue par un procédé de transformation unique, entièrement automatisé et écologique, doté d'un circuit d'eau fermé (zéro effluent). Le projet actuel devrait entraîner des investissements totaux de près de 1,3 million de dollars et la création de trois emplois.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Je me réjouis de l'appui financier du gouvernement du Canada à une entreprise qui se démarque par son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation. Cette contribution permettra à MSL de continuer à se développer et à générer des retombées profitables pour toute la collectivité. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité dans le marché et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme MSL, dont les succès rejaillissent sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Afin de poursuivre sa croissance, MSL doit s'assurer de rester compétitive face à ses principaux concurrents. En ce sens, l'aide financière allouée par DEC nous permettra de faire les investissements nécessaires à l'amélioration de notre productivité. »

Patrick Wellington, président, Matériaux spécialisés Louiseville

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

