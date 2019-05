Le gouvernement du Canada accorde une aide d'urgence aux pêcheurs touchés par l'état des glaces à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec





OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Les pêches jouent un rôle économique vital dans les collectivités côtières rurales du Canada atlantique et du Québec. Au cours des dernières semaines, certains pêcheurs de certaines régions de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec ont connu des retards dans le début des saisons de pêche en raison de l'état des glaces, ce qui leur a causé une perte de revenus.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada accordera une aide financière d'urgence aux pêcheurs se trouvant dans les régions les plus touchées de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec.

Le gouvernement a réservé jusqu'à 5 millions de dollars en fonds d'urgence pour les paiements aux demandeurs admissibles qui pêchent dans les ports des régions les plus touchées par les glaces de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec.

Les demandeurs admissibles doivent être des pêcheurs qui ont établi et épuisé une demande de prestations d'assurance-emploi en fonction de leur activité de pêche en 2018, qui ne reçoivent ou ne sont pas admissibles à des prestations d'assurance-emploi, et qui pêchent dans les ports des zones touchées par les glaces et identifiées comme telles.

Les candidats admissibles recevront jusqu'à 508 dollars pour chaque semaine d'admissibilité. Le programme couvrira la période du 5 mai au 15 juin pour les régions admissibles de Terre-Neuve, du sud du Labrador et du Québec. Pour le Labrador (au nord du cap Saint-Charles), la période d'admissibilité au programme s'étend du 26 mai au 6 juillet, en fonction des conditions des glaces et du début normal des activités de pêche.

Plus d'information est disponible sur le site Web du MPO : http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/ice-assist-glace-fra.htm.

Citations

« Les pêcheurs pêchant au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec ont dû faire face à des conditions des glaces qui ont retardé leur saison de pêche et nui à leurs revenus. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les pêcheurs qui travaillent avec ardeur et leurs familles pendant cette période difficile. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Produits connexes :

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, et YouTube.

sur Twitter, Facebook, et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus, au moyen de fils RSS. Pour plus d'information ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 15:22 et diffusé par :