La northbox® de Cascades remporte le Ruby Award pour l'innovation de l'année dans l'industrie de la confiserie





KINGSEY FALLS, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écologiques, est fière de remporter le prix Ruby Award décerné à l'innovation de l'année dans l'industrie de la confiserie, grâce à son contenant isotherme recyclable northbox®.

Les Ruby Awards récompensent chaque année un produit innovant ayant permis de faire progresser l'industrie de la confiserie. Ce prix est offert par la National Confectioners Association (NCA) et remis dans le cadre du Sweets & Snacks Expo, tenu cette année à Chicago.

La forte croissance du commerce en ligne fait ressortir l'urgence de réduire l'empreinte écologique des emballages thermiques utilisés par l'industrie de la confiserie. Bien que l'emballage fasse partie intégrante de l'expérience de marque, la nouvelle génération de consommateurs est aussi sensibilisée à son impact sur l'environnement. Cascades est heureuse de faire partie de la solution avec sa boîte isolante northbox®, faite de carton 100 % recyclé et développée avec l'objectif qu'elle soit recyclable en fin de vie, une première en Amérique du Nord.

« Notre plus récente innovation, la northbox® Niveau 2, est parfaitement adaptée à la livraison par colis de produits sensibles à la température durant les saisons estivales. Nous sommes heureux d'offrir à l'industrie de la confiserie une alternative recyclable qui préserve la fraîcheur et l'intégrité de leurs produits durant leur transport. Nous recevons ce prix avec une grande fierté, » affirme Luc Langevin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Pour en apprendre plus sur la northbox®, visitez notre site web thenorthbox.com.

Pour plus de détails sur la NCA : www.candyusa.com.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe.

