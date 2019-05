UL est nommée comme étant l'une des solutions EHS de premier plan dans le plus récent rapport Green Quadrant





La firme d'analystes indépendants met en lumière les capacités EHS d'UL, son contenu et sa présence mondiale

NORTHBROOK, Illinois, 22 mai 2019 /CNW/ - UL a encore une fois été désigné leader du marché dans le plus récent rapport Green Quadrant par la firme d'analystes indépendants Verdantix. Le classement place UL parmi l'élite mondiale des firmes EHS et de logiciels durables et reconnaît les solutions d'UL pour leur capacité à gérer conjointement les exigences et les flux de travaux EHS selon des objectifs de rapport, sans oublier la présence internationale d'UL, qui est un véritable spécialiste de son domaine. Le rapport Green Quadrant respecte une procédure d'évaluation indépendante et rigoureuse qui est publiée à l'adresse http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.

On salue plus précisément les capacités d'UL en matière de gestion durable, de rapport sur les GES et de formation, de suivi et de gestion de contenu EHS. UL est en tête dans la catégorie « gestion des émissions de gaz à effet de serre » (GHG emissions management), ayant le dessus sur les 22 firmes évaluées. UL termine aussi premier dans la catégorie de la gestion de la durabilité grâce à sa « fonctionnalité complète de durabilité, dont le programme de gestion » (comprehensive sustainability functionality--including program management).

De plus, Verdantix souligne que les produits qu'offre UL ne se limitent pas à l'analyse, mais englobent aussi des services-conseils en matière d'environnement et de durabilité voués aux initiatives et aux efforts de l'économie circulaire afin d'établir des cibles de GES fondées sur la science. La firme a également mis en évidence l'importante gestion d'UL à l'égard de la formation EHS, qualifiant celle-ci comme « l'une des bibliothèques de formation EHS les plus complètes » (one of the most comprehensive EHS training content libraries) pour ses 800 titres et ses 11 langues, de même que l'habileté d'UL à créer des didacticiels personnalisés pour sa clientèle.

« Nous nous réjouissons que Verdantix indique encore une fois que l'offre d'UL est digne d'un leader du marché. Nous nous sommes engagés pleinement à soutenir nos clients avec l'ensemble de nos capacités et notre expertise approfondie en la matière pour réduire les risques, reconnaître la conformité et accroître la durabilité », affirme Gitte Schjotz, présidente de l'unité commerciale « Retail and Industry » (vente au détail et industrie) d'UL. « UL a démontré que notre personnel peut servir systématiquement un grand éventail de parties intéressées en mettant un accent marqué et particulier sur les clients pour satisfaire leurs besoins en matière d'EHS et de durabilité. »

Verdantix a rappelé plusieurs des avantages uniques propres à UL. Cette société a un caractère fonctionnel dans la gestion de l'information des secteurs de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la durabilité. Ses antécédents de leadership en gestion et en formation touchant la sécurité, de même que ses mesures de durabilité, qui sont les meilleures de leur catégorie, offrent à la clientèle une manière de gérer conjointement les programmes EHS et ceux de durabilité.

« Le rapport Green Quadrant de cette année reconnaît la robustesse d'UL sur les plans de la gestion de la durabilité et des émissions de gaz à effet de serre, qui retiennent de plus en plus l'attention des sociétés au moment de divulguer leur rendement en ce qui a trait à la pérennité et au carbone », déclare Alberto Uggetti, vice-président et directeur général de la division « Environment & Sustainability » (environnement et durabilité) d'UL. « Comme le rapport l'indique, le logiciel de durabilité d'UL est une solution complète et pouvant être mise à l'échelle sur le plan mondial. C'est un choix de prédilection pour les entreprises. »

UL est l'une des plus importantes sociétés spécialisées dans la science de la sécurité, et ce, depuis 125 ans. Cet héritage, conjugué aux ressources humaines réparties dans 38 pays, en fait un choix naturel pour les grandes entreprises multinationales à la recherche d'un logiciel assorti d'une présence mondiale.

Vous pouvez consulter l'intégralité du rapport Green Quadrant à l'adresse http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.

