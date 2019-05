Le monde change. La façon de faire des parents aussi.





MARIEFORTIER.COM LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE EN PÉRINATALITÉ DEVIENT BILINGUE ET EST LANCÉE AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE

SHERBROOKE, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - « La plateforme web mariefortier.com joue un rôle majeur en matière d'information et de sensibilisation pour la vie de famille et les soins aux bébés. Elle sert de guide pour les futurs et nouveaux parents. Elle leur donne des outils, facilite l'apprentissage de leur rôle de parents afin d'être mieux préparé pour prendre soin de leur bébé », confie la fondatrice Marie Fortier, une infirmière clinicienne de formation oeuvrant dans le domaine de la périnatalité depuis plus de 30 ans.

Depuis 2013, mariefortier.com rejoint chaque jour des milliers de parents qui viennent y chercher de l'information crédible, accessible et dans laquelle ils ont confiance. La plateforme propose des contenus probants et appuyés scientifiquement. En effet, les contenus sont réalisés en collaboration avec plus de 100 professionnels experts dans différents domaines d'activités de la santé provenant, entre autres, du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, de l'hôpital Sainte-Justine et de nombreuses cliniques (physiothérapie, ergothérapie, psychologie, nutrition, orthophonie etc.).

Perception ou réalité?

L'équipe de mariefortier.com effectuait récemment un sondage auprès de sa communauté afin d'obtenir un portrait du niveau de satisfaction de leurs besoins:

75 % disaient avoir réglé leur situation sans avoir eu à consulter ailleurs dans le réseau de la santé,

94 % se disaient mieux informés et plus rassurés dans leur rôle de parent grâce à mariefortier.com,

3 pères sur 4 se disaient plus satisfaits de la formule web pour se préparer à leur rôle versus les cours prénataux traditionnels en groupe.

« Ce sondage et les nombreux témoignages reçus de la part des parents, formateurs, utilisateurs nous démontrent l'importance de notre rôle pour les parents », souligne Marie Fortier.

« Je sais que l'information est pertinente et provient d'une professionnelle. L'information est simple et claire avec beaucoup d'exemples et liés au contexte » - Anne-Isabelle, maman de Léo, 11 mois

« Je peux vérifier si l'information que je transmets va dans le même sens que celle de Marie Fortier. Ça me permet de me mettre à jour pour l'information que je donne à mes clients et même en tant que maman. Je travaille en CLSC 0-5 ans. » - Janie

En quelques points, mariefortier.com c'est :

La voix d'une infirmière clinicienne de formation reconnue

Des ressources et de nombreux contenus :

Plus de 1 500 billets éducatifs et informatifs,



Plus de 150 vidéos : des entrevues avec des experts en périnatalité, des cours prénataux, des capsules et des partages d'expérience,



Une section « outils pratiques » contenant des documents téléchargeables en format PDF,



Plus de 300 questions / réponses pratico-pratiques sur des sujets de la vie quotidienne, les soins aux bébés et la vie de famille.



Des centaines de témoignages,

Une plateforme responsive disponible sur ordinateur, tablette, cellulaire.

« L'accès dans les deux langues répond à la demande de nombreux parents et professionnels de la santé. Je suis très heureuse de pouvoir partager ces contenus avec tous les parents. La famille s'agrandit, je suis heureuse... », conclut Marie Fortier.

À propos de Marie Fortier, la spécialiste des bébés

Marie Fortier est une infirmière clinicienne de formation oeuvrant dans le domaine de la périnatalité depuis plus de 30 ans. En 2013, elle crée un site web pour informer, accompagner, rassurer, inspirer et guider les futurs et nouveaux parents dans l'apprentissage de leur rôle. En collaboration avec plus d'une centaine d'experts et professionnels de la santé, par le biais de cours prénataux, capsules vidéo, billets et articles à visée éducative, le site met de l'avant de l'information probante et crédible sur de nombreux sujets touchant la maternité-paternité, l'accouchement, les bébés jusqu'à 1 an postnatal. Une innovation qui, depuis, lui a permis de rafler plusieurs prix et reconnaissances dont le titre de SPÉCIALISTE DES BÉBÉS. Marie a aussi élaboré de nombreux outils pédagogiques pour les professionnels et les institutions d'enseignement et qui sont largement utilisés dans le réseau de la santé au Canada. Sa forte présence sur divers réseaux sociaux permet à Marie d'être en contact continu avec un très grand nombre de parents. Elle est une influenceuse de renom et sa disponibilité et son écoute lui procurent un fort engagement de la part de sa communauté.

SOURCE mariefortier.com

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 15:06 et diffusé par :