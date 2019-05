Prix en commémoration de l'affaire « personne » 2019 - Célébrer 40 ans de progrès vers l'égalité entre les sexes





La population canadienne a jusqu'au 8 juillet pour proposer des candidatures aux Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne »

OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres lance un appel de candidatures pour l'édition 2019 des Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne ». Chaque année, ces prix reconnaissent dans l'ensemble du pays, des personnes de tout âge qui ont contribué de manière exceptionnelle à la promotion de l'égalité entre les sexes au Canada. Cette année marque le 40e anniversaire des Prix.

Pour que l'égalité entre les sexes devienne une réalité, les femmes doivent pouvoir se prévaloir de certaines possibilités - possibilité de participer à la vie démocratique et publique, possibilité d'assurer leur sécurité économique et possibilité de vivre à l'abri de la violence. Bien que le gouvernement du Canada soit fermement résolu à atteindre l'égalité entre les sexes, la reconnaissance des réalisations de personnes qui en font la promotion est essentielle puisque leurs réussites peuvent en inspirer d'autres à faire une différence. Si nous voulons parvenir à l'égalité entre les sexes, un plus grand nombre de personnes - autant les femmes et les filles que les hommes et les garçons - doivent se joindre au mouvement.

Les récipiendaires de 2018 étaient Rina Arseneault (Fredericton, Nouveau-Brunswick), Shirley Cuillierrier (Ottawa, Ontario), Rina Fraticelli (Toronto, Ontario), Charlotte Hrenchuk (Whitehorse, Yukon), Hélène Lee-Gosselin (Ste. Pétronille, Québec) et Alana Robert (prix jeunesse - Winnipeg, Manitoba). Ces femmes ont été sélectionnées en raison de leurs réussites, qui ont contribué à la mise en oeuvre de changements positifs au Canada et profité à toutes et à tous.

On accepte des candidatures toute l'année, mais la date limite pour les prix qui seront remis en 2019 a été fixée au 8 juillet. Pour trouver de l'inspiration, rendez-vous sur le site Web du Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, où vous aurez accès à des renseignements sur les lauréates antérieures, à des vidéos ainsi qu'à la trousse de mise en candidature .

Les prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été créés en 1979 à l'occasion du 50 e anniversaire de ce tournant majeur dans l'histoire des femmes au Canada .

anniversaire de ce tournant majeur dans l'histoire des femmes au . Cette année marque le 40 e anniversaire de ces prix.

anniversaire de ces prix. Plus de 200 personnes d'un océan à l'autre ont reçu ce prix depuis 1979.

