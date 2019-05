Le gouvernement du Canada fait don d'hélicoptères excédentaires de la Garde côtière





NORTH BAY, ON, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie le perfectionnement d'un personnel qualifié et bien formé pour servir l'industrie aérospatiale de l'avenir en faisant don des biens excédentaires de la Garde côtière aux collèges et universités du Canada. Ces dons aident à soutenir la formation à l'entretien d'aéronefs au Canada, en offrant aux étudiants une expérience pratique.

Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, que le Collège Canadore a reçu un hélicoptère Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO-105 de la Garde côtière. Neuf autres établissements d'enseignement au Canada ont également reçu un don d'hélicoptère BO-105.

Les dix hélicoptères BO-105 de la Garde côtière ont été en service à la Garde côtière canadienne pendant plus de 30 ans. Le premier hélicoptère BO-105 a été acquis par la Garde côtière en avril 1985, et le dernier appareil en avril 1988. La flotte d'hélicoptères joue un rôle essentiel à l'appui des programmes tels que le déglaçage, la communication maritime, les aides à la navigation, l'intervention environnementale, la protection des voies navigables, la conservation et la protection, la science et le soutien aux autres ministères du Gouvernement, au besoin.

Dans le cadre du Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière, le gouvernement du Canada a acheté et déployé 22 nouveaux hélicoptères -- 15 hélicoptères de transport léger (Bell 429) et sept hélicoptères de transport moyen (Bell 412EPI).

« Je suis fier de savoir que ces hélicoptères de la Garde côtière aideront les étudiants partout au pays à se perfectionner et à acquérir une expérience pratique. Ces actifs ont une longue histoire et font partie du patrimoine de la Garde côtière. Je suis heureux que les générations à venir pourront en profiter pour acquérir l'expertise nécessaire en entretien d'aéronefs de haut niveau ».

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les étudiants du Collège Canadore bénéficieront du don du gouvernement du Canada. Il n'y a rien de tel que d'être en mesure de fournir aux étudiants l'occasion et les outils dont ils ont besoin pour parfaire leurs compétences et les préparer aux types de projets réels auxquels ils seront confrontés après l'obtention de leur diplôme. »

Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming

« Le Collège Canadore vise à former des diplômés qui sont non seulement compétents et très bien informés, mais qui sont également prêts pour un emploi direct. Nous atteignons cet objectif en offrant des possibilités d'apprentissage très pratiques, ce qui serait impossible sans les généreux dons de nos partenaires. Le BO-105 expose nos élèves à une flotte d'aéronefs plus diversifiée et donne un aperçu des services offerts par la Garde côtière canadienne. Lorsque les entités gouvernementales s'unissent pour atteindre l'objectif clé de produire des diplômés qualifiés au service de notre collectivité, particulièrement dans une industrie où la sécurité est essentielle, nous pouvons dire qu'une mission est accomplie. »

Ahmed Obaide, doyen associé du programme de Technologie aéronautique, Collège Canadore

Au total, dix établissements de formation agréés par Transports Canada offrant des programmes de formation de techniciens d'entretien d'aéronefs partout au Canada ont reçu un don d'hélicoptère BO-105.

ont reçu un don d'hélicoptère BO-105. Les instituts de formation canadiens qui reçoivent un don d'hélicoptère BO-105 comprennent : Collège Northern Lights, Dawson Creek (C.-B.); British Columbia Institute of Technology, Richmond (C.-B.); Southern Alberta Institute of Technology , Calgary (C.-B.); Collège Red River , Winnipeg ( Manitoba ); Collège Canadore, North Bay ( Ontario ); Collège Centennial d'arts appliqués et de technologie, Scarborough, ON ; Collège Algonquin, Ottawa, ON ; École nationale d'aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit), Saint-Hubert, QC ; Nova Scotia Community College, Dartmouth , N.-É., et le Collège de l'Atlantique nord, Gander, T.-N.-L.

(C.-B.); British Columbia Institute of Technology, (C.-B.); , (C.-B.); Collège , ( ); Collège Canadore, ( ); Collège Centennial d'arts appliqués et de technologie, ; Collège Algonquin, ; École nationale d'aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit), ; College, , N.-É., et le Collège de l'Atlantique nord, Gander, T.-N.-L. La Garde côtière canadienne a terminé la construction et la livraison de 15 hélicoptères de transport léger Bell 429 et de 7 hélicoptères de transport moyen Bell 412EPI dans le cadre de son Plan de renouvellement de la flotte toujours en cours. Les 22 nouveaux hélicoptères ont été déployés aux bases de la Garde côtière partout au pays.

de 7 hélicoptères de transport moyen Bell 412EPI dans le cadre de son Plan de renouvellement de la flotte toujours en cours. Les 22 nouveaux hélicoptères ont été déployés aux bases de la Garde côtière partout au pays. La Garde côtière canadienne construit actuellement un simulateur de vol complet qui doit offrir une plateforme pour la formation sur la nouvelle flotte.

Les établissements bénéficiaires utiliseront les hélicoptères BO-105 pour la formation pratique sur les programmes de mécanique et d'ingénierie.

