Lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette - Québec poursuit ses efforts pour préserver les forêts du Québec

QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs poursuit la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) dans plusieurs régions en investissant 33 M$ en pulvérisations aériennes. La superficie de ces pulvérisations couvrira environ 456 000 hectares (ha) de forêts vulnérables à la TBE comparativement à 337 150 ha en 2018. Les régions de la Côte?Nord, du Saguenay-Lac-Saint?Jean, du Bas?Saint?Laurent et de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine sont ciblées par ces opérations.

Les arrosages aériens, sous la forme de trois programmes (protection des peuplements vulnérables en forêt publique, protection des investissements sylvicoles en forêt publique et protection de la petite forêt privée), seront exécutés par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM). Ces arrosages, qui durent de 4 à 6 semaines, débuteront entre la fin de mai et le début de juin.

Les pulvérisations aériennes permettront de préserver au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l'épinette blanche, dans des secteurs ciblés. L'insecticide biologique Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) sera utilisé dans le cadre de ces opérations.

Ces programmes de lutte font partie d'un plan d'action global qui a pour but de réduire la vulnérabilité des forêts et de minimiser les conséquences économiques négatives du passage d'une épidémie de la TBE. Outre les arrosages, le Ministère a aussi mis en place des mesures telles que la récolte préventive des peuplements vulnérables, l'utilisation de traitements sylvicoles adaptés et la récupération de peuplements avec une proportion variable d'arbres morts.

Rappelons que la TBE se trouve en permanence dans les forêts québécoises, même en l'absence d'épidémie. La densité des populations augmente graduellement pour atteindre un niveau épidémique environ tous les 30 ans.

Faits saillants :

Les superficies touchées par la TBE continuent d'augmenter. En 2018, l'insecte avait touché 8,2 M ha.

ha. En 2018, le Ministère a mis en oeuvre les premiers arrosages aériens pour les petites forêts privées afin de protéger les investissements effectués depuis près de 30 ans.

Des relevés aériens et terrestres ont confirmé que le programme de 2018 a atteint l'objectif de protection du Ministère.

Le Btk est homologué par Santé Canada et son utilisation a été jugée sans risque pour la santé humaine, la faune et la flore.

