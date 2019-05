Semaine nationale de l'accessibilité : Changer notre façon de penser, de parler et d'agir en ce qui concerne l'accessibilité et l'inclusion





GATINEAU, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Donner des occasions de promouvoir l'accessibilité et l'inclusion est une priorité pour le gouvernement du Canada. Du 26 mai au 1er juin, la Semaine nationale de l'accessibilité soulignera la contribution apportée par les personnes en situation de handicap et fera la promotion de l'accessibilité et de l'inclusion au sein des collectivités et des milieux de travail partout au pays. C'est également une occasion de reconnaître les efforts et les réalisations de ceux qui travaillent avec acharnement à éliminer les obstacles afin que tous aient une chance égale de participer pleinement à la société canadienne.

Cette année, le gouvernement fédéral se concentrera sur cinq thèmes, correspondant aux priorités établies lors des consultations menées auprès des Canadiens pour orienter l'élaboration du projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité : le gouvernement fédéral donne l'exemple, l'emploi, les jeunes, les communications et la technologie, et l'environnement bâti.

Afin d'entraîner des changements organisationnels et culturels plus vastes en matière d'accessibilité au Canada, le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, appuie les organismes sans but lucratif qui enlèvent les obstacles à l'inclusion sociale que rencontrent les personnes en situation de handicap dans chaque province et territoire.

Les projets financés encouragent et reconnaissent le leadership, insistent sur l'innovation communautaire et régionale en matière d'accessibilité, remettent en question les obstacles comportementaux et sensibilisent à l'importance de l'accessibilité et de l'inclusion. Ils invitent également les Canadiens à adopter de nouvelles façons de penser et de parler de l'accessibilité, de l'inclusion et des obstacles à la participation.

Pour plus de renseignements sur les divers projets qui se déroulent partout au pays pendant la Semaine nationale de l'accessibilité et tout au long de l'année, veuillez consulter la page Web de la Semaine nationale de l'accessibilité.



Citation

« En tant que première ministre responsable de l'accessibilité au Canada, je suis heureuse de lancer pour la troisième année la Semaine nationale de l'accessibilité. Notre gouvernement s'acharne à changer la conversation pour pouvoir discuter de l'élimination des obstacles, de l'amélioration de l'inclusion et de la reconnaissance de la contribution des personnes en situation de handicap, plutôt que des besoins et des déficiences. Soulignons les réalisations faites par le Canada et renforçons la collaboration nécessaire pour faire du Canada un pays entièrement accessible et inclusif pour tous. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a lancé la première Semaine nationale de l'accessibilité en 2017. En cette occasion et tout au long de l'année, des activités et des événements, organisés par des intervenants en matière d'accessibilité et de personnes en situation de handicap et des partenaires provinciaux et territoriaux, souligneront la contribution des personnes en situation de handicap.

Plus d'organismes nationaux de personnes en situation de handicap recevront du financement cette année qu'au cours des vingt années de la composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social. Le gouvernement du Canada a augmenté d'au moins 30 % le nombre d'organismes qu'il aide à accroître leur capacité de servir les personnes en situation de handicap.

Le Fonds pour l'accessibilité et le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées aident également des centaines d'organismes partout au Canada .

Le projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité, a récemment été adopté par le Sénat. Lorsqu'il aura obtenu la Sanction royale, ce projet de loi entraînera de vastes changements organisationnels et culturels partout au Canada , permettant de cerner, d'éliminer et de prévenir de façon proactive les obstacles à l'édification d'un Canada véritablement accessible.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a instauré un certain nombre d'initiatives pour les personnes en situation de handicap : un meilleur accès aux prêts étudiants pour les étudiants vulnérables; de meilleurs résultats d'emploi pour les personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle; l'identification, l'élimination et la prévention des obstacles technologiques dans les milieux de travail fédéraux; et un appui pour la production de documents accessibles aux personnes incapables de lire les imprimés.

Liens connexes

