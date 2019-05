Planifiez votre été avec le grand solde de VIA Rail!





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Afin de célébrer le début de la saison estivale, VIA Rail (VIA Rail Canada) vous invite à prendre la voie de l'été en vous offrant des rabais à ne surtout pas manquer. Que vous souhaitiez voyager en famille, pour affaires ou pour le plaisir, réservez votre prochaine aventure en train et économisez! Le solde Planifiez votre été aura lieu du 22 mai au 2 juin 2019 et comprend les meilleurs tarifs disponibles (billets) :

Jusqu'à 40 % de rabais sur la Canrailpass réseau (toutes les versions)

20 % de rabais en classe Affaires

20 % de rabais en classe Économie, Voiture-lits Plus et Loisirs sur les trains longues distances pour voyager cet été

Tarif enfant à 15 $ : L'offre s'applique aux enfants âgés de 2 à 11 ans accompagnés d'un adulte, pour tout voyage à travers le Canada en classe Économie

en classe Économie Offre spéciale Réservez tôt pour l'hiver : 40 % de rabais en classe Économie et Voiture-lits Plus sur les trains longues distances.

Nos classes offrent ces différents services et plus :

Classe Voiture-lits Plus

Embarquement prioritaire



Couchettes et cabines confortables



Service de repas et collations compris



Accès au salon Affaires

Classe Loisirs

Sièges spacieux et inclinables



Service de repas et de bar inclus

Classe Affaires

Embarquement prioritaire



Sièges ergonomiques



Service de repas et de bar inclus



Accès au salon Affaires

Classe Économie

Sièges spacieux

Repas et collations disponibles à prix abordables

Découvrez nos produits

Canrailpass réseau : Cette carte-voyage est parfaite pour les grands voyageurs et vous donne le choix entre sept, dix ou un nombre illimité d'allers simples vers la destination de votre choix. La Canrailpass réseau vous permet de voyager partout au Canada pendant 60 jours consécutifs.

: Cette carte-voyage est parfaite pour les grands voyageurs et vous donne le choix entre sept, dix ou un nombre illimité d'allers simples vers la destination de votre choix. La Canrailpass réseau vous permet de voyager partout au pendant 60 jours consécutifs. Tarif enfant à 15 $ : Les enfants âgés de 2 à 11 ans reçoivent un sac à surprises du club Choo Choo quand ils montent à bord. Ceci inclut un cahier d'activités éducatives, et d'autres petits cadeaux qui agrémenteront leur voyage.

: Les enfants âgés de 2 à 11 ans reçoivent un sac à surprises du club quand ils montent à bord. Ceci inclut un cahier d'activités éducatives, et d'autres petits cadeaux qui agrémenteront leur voyage.

Périodes d'achat

Les billets doivent être achetés entre le 22 mai et le 2 juin 2019 inclusivement, pour les voyages dans le corridor Québec- Windsor et pour les voyages sur les trains longues distances.

et pour les voyages sur les trains longues distances. Les billets pour les enfants âgés de 2 à 11 ans doivent être achetés entre le 22 mai 2019 et le 15 septembre 2019 inclusivement.

Périodes de voyage admissibles

Canrailpass réseau : Entre le 22 mai 2019 et le 21 mai 2020 inclusivement

le 21 mai 2020 inclusivement Classe Affaires: Entre le 15 juin et le 15 septembre 2019 inclusivement

Classes Économie, Voiture-lits Plus et Loisirs sur les trains longues distances: Entre le 29 mai et le 31 décembre 2019 inclusivement*

Billets enfant à 15 $ : Entre le 15 juin et le 15 septembre 2019 inclusivement

Évitez les aléas du trafic et laissez-vous bercer par la promesse d'un voyage facile, sécuritaire, responsable et agréable!

*Certaines conditions s'appliquent. Pour tous les détails, visitez notre site web https://www.viarail.ca/fr/solde.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 14:48 et diffusé par :