Champs d'Or en Beauce débute les travaux d'exploration sur diverses cibles d'anomalies geophysiques

MONTRÉAL, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champs D'or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (BGF) (Bourse de croissance TSX: ¨BGF¨) a le plaisir d'annoncer que des travaux d'exploration sur la propriété de St-Simon Les Mines sont présentement en cours dans des secteurs où des anomalies géophysiques ont été détectées lors des levés de 2017 - 2018.



Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré : "Le début des travaux d'exploration sur notre propriété est une étape importante pour notre société. En fait, ces travaux nous permettront d'établir la corrélation entre les nombreuses anomalies géophysiques et d'identifier les zones minéralisées ayant le potentiel de nous mener éventuellement à retracer la source d'or contenu dans les placers de St-Simon-les-Mines afin de nous amener à un gisement d'or dans le roc."

La prospection, l'échantillonnage et le rainurage qui seront entrepris donnent suite aux études audiomagnétotelluriques (AMT), gravimétriques et magnétométriques de 2017-2018 réalisées à Saint-Simon-les-Mines par le Dr Marc Richer-Laflèche de l'Institut national de la recherche et développement de la science (INRS). Le Dr Marc Richer-Laflèche a recommandé, dans son rapport de géophysique (levés magnétiques et électromagnétiques en fréquence, septembre 2018), un échantillonnage systématique des sols et des roches afin d'interpréter les anomalies géophysiques.

Un échantillonnage en rainure des affleurements contenant des veines de quartz et de roche volcanique découvertes au nord de la ligne de faille géologique proposée seront complétés. Dans les parties non affleurées de cette zone, une étude de sol sera effectuée pour identifier les anomalies aurifères in situ susceptibles d'expliquer la source potentielle d'or détritique observée et pour établir le mode de mise en place de l'or dans la région.

Le but des travaux sera de déterminer une source in situ possible d'or . Veuillez noter que parallèlement à la principale ligne de faille proposée dans la vallée de la rivière Gilbert, plusieurs mines d'or placers étaient en activité de 1860 à 1960. Les mines d'or placers d du 19e et du 20e siècles s'alignent sur l'extrémité nord de la fosse gravimétrique soulignée par une anomalie de Bouguer. Des pépites découvertes dans un matériau détritique d'origine glaciaire ont déclenché la première ruée vers l'or canadienne bien avant la ruée vers l'or du Yukon, au Klondike.

Robert Gagnon, P. Geo., une personne qualifiée selon les directives du Règlement 43-101, a examiné et est responsable des informations techniques présentées dans ce communiqué.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or en Beauce Inc. (¨BGF¨) est une société d'exploration aurifère.

Le projet des Champs d'Or en Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre un important potentiel pour de nouvelles découvertes d'or. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n'est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le roc (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique. Ce sont des anciens camps miniers historiques de type placers qui ont fait l'objet de programmes d'exploration et qui ont permit la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le roc.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargé via le lien suivant:

http://beaucegold.com/beta/wp-content/uploads/2018/10/BGF-Presentation-Fr-2018.pdf

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

Bernard Tourillon, COO : Tél. (514) 907-1011

www.beaucegold.com

Actions émises: 18 716 666

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e118eacf-801a-40eb-b95d-e2fc845b7444

