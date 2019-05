Le gouvernement du Canada investit pour une deuxième année dans la planification de l'infrastructure et la gestion des biens des Premières Nations

Le Canada procède à des investissements historiques dans l'infrastructure des Premières Nations et collabore avec ces dernières pour établir des relations de nation à nation fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le...

Toute la population du pays compte sur la Garde côtière canadienne pour protéger les équipages et notre environnement, et pour assurer le mouvement sécuritaire et efficace des navires qui contribuent grandement à la prospérité de notre économie....