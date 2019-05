Bilan des ponts et tunnels 2018 - Des ponts et tunnels en bon état





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'eau, des infrastructures du réseau routier et de la Commission des services électriques au comité exécutif, M. Sylvain Ouellet, est fier de dévoiler les résultats du bilan 2018 de l'état des 581 structures de la Ville de Montréal, alors que plus de 80 % des structures sont en bon état.

« L'état des structures sous la responsabilité de la Ville de Montréal est une priorité pour notre administration et l'augmentation des budgets qui y sont consacrés en témoigne. En 2018, nous avons investis 22,4 M$ pour le maintien de nos actifs, c'est 10 M $ de plus qu'en 2017. Cette année, c'est 35 M$ qui seront consacrés à l'entretien des structures. Dans le contexte où l'entretien des infrastructures a souffert d'un sous-financement public, nous nous devons de continuer sur cette lancée pour assurer la sécurité et la mobilité de tous les Montréalaises et Montréalais », a affirmé M. Ouellet.

La Ville de Montréal gère un parc de 304 ponts et passerelles, 5 tunnels, 254 murs de soutènement et écrans antibruit ainsi que 18 ponceaux. Mentionnons que 202 de ces structures sont de responsabilité partagée, en collaboration avec d'autres organismes publics et privés.

Chaque année, toutes les structures de la Ville de Montréal font l'objet d'une inspection annuelle ou générale.

En 2018, l'inspection a révélé que pas moins de 81 % des structures sont en très bon état, 18 % nécessitent des réparations et seulement 1 % nécessitent des travaux majeurs. Une seule structure nécessite un remplacement, soit le pont d'étagement de la voie de desserte de l'A520 en direction Est et de la 55e Avenue. Cette structure à juridiction partagée avec le ministère des Transports (MTQ) et la Ville de Dorval devrait être reconstruite en 2020.

Par ailleurs, il est à noter qu'en 2018, aucune structure ne s'est détériorée plus qu'une détérioration normale.

Les données du bilan 2018 ont été libérées et peuvent être consultées ici.

Travaux réalisés en 2018

Voici la liste des structures ayant fait l'objet de travaux en 2018 :

Boulevard Armand-Bombardier (murs de soutènement et pont d'étagement)

Tunnel Saint-Rémi

Pont d'étagement de l'autoroute Bonaventure /canal Lachine

/canal Berri/ Sherbrooke (murs de soutènement et pont d'étagement)

(murs de soutènement et pont d'étagement) Passerelle d'accès à l'île Perry, côté ouest/rivière des Prairies

Passerelle CP, pont Bordeaux , côté ouest/rivière des Prairies

