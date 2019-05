UL désignée solution d'EHS leader dans le tout dernier rapport Green Quadrant





Le cabinet d'analyse indépendant souligne les capacités et les contenus d'UL en matière d'EHS, ainsi que sa présence mondiale

NORTHBROOK, Illinois, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- UL a une fois de plus été désignée leader de marché dans le tout dernier rapport Green Quadrant du cabinet d'analyse indépendant Verdantix. Ce classement positionne UL parmi les sociétés de logiciels d'EHS et de durabilité les plus prestigieuses au monde, et récompense les solutions d'UL pour leur capacité à gérer conjointement les exigences et flux de travail d'EHS avec les objectifs de déclaration, ainsi que la présence mondiale d'UL et son expertise approfondie du sujet. Le rapport Green Quadrant fait suite à un processus d'évaluation indépendant et rigoureux, et il est disponible à l'adresse http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.

UL a été plus particulièrement saluée pour ses capacités en matière de gestion de la durabilité. Déclaration des GES et formation EHS, suivi, et gestion des contenus. UL s'inscrit à la tête de la catégorie « Gestion des émissions de GES », devant les 22 autres sociétés évaluées. UL se positionne également à la première place dans la catégorie Gestion de la durabilité pour sa « fonctionnalité de durabilité globale, y compris sa gestion de programme. »

En outre, Verdantix a mis en avant les offres d'UL n'ayant pas fait l'objet d'une analyse, notamment ses services de conseil en matière d'environnement et de durabilité pour les initiatives d'économie circulaire, ainsi que ses efforts consistant à établir des objectifs de GES basés sur des données scientifiques. La société a également souligné la prise en charge étendue d'UL en matière de formation EHS, en la désignant comme « l'une des bibliothèques de contenus de formation EHS les plus complètes » grâce à ses 800 titres et 11 langues, ainsi que la capacité d'UL à créer des didacticiels personnalisés pour ses clients.

« Nous sommes ravis que Verdantix ait à nouveau qualifié les offres d'UL de leaders du marché. Nous nous engageons pleinement à soutenir nos clients grâce à nos vastes capacités et à notre expertise approfondie du sujet afin de réduire les risques, de confirmer la conformité et d'améliorer la durabilité », a déclaré Gitte Schjotz, présidente de l'unité commerciale Vente au détail et industrie chez UL. « UL a prouvé notre capacité à servir de manière constante un large éventail de parties prenantes en nous focalisant clairement sur les besoins d'EHS et de durabilité des clients. »

Verdantix a mis en lumière plusieurs avantages uniques offerts par UL. UL est fonctionnelle en matière de gestion des informations relatives à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la durabilité. Son expérience de leadership en matière de gestion de la sécurité et de formation, ainsi que ses mesures de durabilité de premier ordre, offrent aux clients un moyen de gérer conjointement leurs programmes d'EHS et de durabilité.

« Le rapport Green Quadrant de cette année récompense la force d'UL en matière de gestion de la durabilité et des émissions de gaz à effet de serre, qui devient de plus en plus un objectif pour les entreprises déclarant leur performance en matière de durabilité et de carbone », a déclaré Alberto Uggetti, vice-président et directeur général de la division Environnement et durabilité d'UL. « Comme l'indique le rapport, le logiciel de durabilité d'UL est une solution globale et évolutive à l'échelle mondiale, et constitue le meilleur choix pour les entreprises. »

UL se démarque comme l'une des sociétés leaders mondiales en matière de science de la sécurité depuis 125 ans. Cet héritage, combiné à un personnel présent dans 38 pays, fait de la société un choix idéal pour les grandes entreprises internationales à la recherche de logiciels offrant une présence mondiale.

L'intégralité du rapport Green Quadrant est accessible à l'adresse http://info.insights.ul.com/verdantix-report-2019.html.

