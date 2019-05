Quatre entreprises de la Montérégie et du Centre-du-Québec poursuivent leur expansion





Hamrforge, Agrimetal, Compagnie Beaulieu Canada et Les Industries M.R. reçoivent des appuis du gouvernement du Canada totalisant 1 540 000 dollars

ACTON VALE, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Hamrforge inc., Agrimetal inc., Compagnie Beaulieu Canada ltée et Les Industries M.R. inc. pourront mieux poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 540 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, l'entreprise en démarrage Hamrforge pourra assurer sa croissance et améliorer sa productivité ainsi que la mise en marché de ses produits, tandis qu'Agrimetal procèdera à l'acquisition d'équipement numérique et à la robotisation d'étapes de production. Quant à la contribution versée à Compagnie Beaulieu Canada, elle permettra à la PME de soutenir sa croissance et son expansion dans les marchés internationaux, alors que l'entreprise Les Industries M.R. pourra faire l'acquisition et l'installation d'équipements de production automatisée de nouvelle technologie.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de six millions de dollars.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans des marchés en constante évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique de la région d'Acton Vale. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement donne les moyens aux entreprises canadiennes de devenir plus compétitives et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Hamrforge, Agrimetal, Compagnie Beaulieu Canada et Les Industries M.R. annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de la productivité et aux projets d'expansion de ces entreprises, et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les aides financières accordées à Agrimetal et à Compagnie Beaulieu Canada ont été consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, tandis que les contributions versées à Hamrforge et aux Industries M.R. proviennent du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Information connexe

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Hamrforge inc. Contribution remboursable de 460 000 $ sur un investissement total de 1 590 000 $ Fondée en 2017, Hamrforge inc. est une entreprise manufacturière en démarrage qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en marché d'appareils de cuisson pour l'extérieur de haute qualité de style barbecue et fumoir. Le projet, qui a permis de créer dix emplois, visait le démarrage et la croissance de cette nouvelle entreprise dans la production et la mise en marché de ses produits. La contribution de DEC a servi à l'acquisition et l'installation d'équipements de production automatisés de nouvelle technologie ainsi qu'à l'acquisition de logiciels d'ingénierie liés au développement de nouveaux produits. Agrimetal inc. (Immeuble MFP 1006 inc.) Contribution remboursable de 400 000 $ sur un investissement total de 2 017 314 $ Fondée en 1980 et légalement constituée en 1989, Agrimetal est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la fabrication d'équipements d'entretien de pelouses. Sa gamme de produits comprend notamment des semoirs, des brosses rotatives, des rouleaux, des souffleurs à feuilles et des souffleuses commerciales. Le projet vise à soutenir la croissance de l'entreprise par l'acquisition d'équipement numérique et la robotisation de certaines étapes de production. La contribution de DEC permettra a notamment permis d'acquérir une cellule de soudure robotisée, une tour de chargement automatisée, un centre d'usinage à contrôle numérique ainsi que divers équipements numériques. Le projet permettra de créer deux emplois. Compagnie Beaulieu Canada ltée Contribution remboursable de 400 000 $ sur un investissement total de 1 980 000 $ Fondée en 1954 puis achetée en 1998 par Beaulieu, l'entreprise manufacturière se spécialise dans la fabrication, la distribution et la vente de couvre-planchers. Chef de file dans l'industrie canadienne du textile et membre du groupe international Beaulieu dont le siège social est situé en Belgique, l'entreprise manufacture un large éventail de produits tissés, tels que des tapis touffetés, et distribue plusieurs types de revêtements de planchers. Le projet vise à soutenir la croissance et l'expansion de l'entreprise par le déploiement d'une stratégie de commercialisation sur les marchés internationaux. L'aide de DEC porte sur une portion des coûts relatifs à l'établissement de la stratégie de commercialisation. Le projet permettra de créer 25 emplois. Les Industries M.R. inc. (Gestion Stéphane Cholette inc.) Contribution remboursable de 280 000 $ sur un investissement total de 700 000 $ Fondée en 1992, l'entreprise Les Industries M.R. se spécialise dans l'usinage conventionnel et numérique de pièces de métal de moyennes et grandes tailles, principalement en acier. Elle dessert une clientèle majoritairement composée de moyennes et grandes entreprises, notamment dans les secteurs manufacturier et minier. Le projet vise à assurer la croissance de l'entreprise par l'accroissement de sa productivité et l'optimisation de sa capacité de production. La contribution de DEC porte sur l'acquisition et l'installation d'équipements de production automatisée de nouvelle technologie, tels qu'une fraiseuse numérique automatisée et une table d'alimentation rotative. Le projet permettra de créer deux emplois. En résumé Nombre de projets : 4

Nombre d'emplois créés : 39

Contributions de DEC : 1 540 000 $

Investissements totaux générés par ces projets : 6 287 314 $

