En réponse à la pénurie de main-d'oeuvre : « Mentorez une personne d'exception! »





QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Du 6 au 20 mai 2019 se tenait la deuxième édition des semaines d'activités Mentorez une personne d'exception!, coordonné par le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et financé par SPHERE (Soutien à la personne handicapée en route vers l'emploi au Québec), grâce au soutien du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. L'initiative aura permis cette année à près de 65 entreprises de plusieurs régions du Québec (Côte-Nord, Mauricie, Laurentides et Montérégie) de tenir des activités de mentorat en milieu de travail organisées grâce au soutien de leur Service spécialisé de main-d'oeuvre local, dont l'objectif visait l'embauche et le maintien en emploi de candidats d'exception.

Ainsi, plus de 70 chercheurs d'emploi éprouvant des difficultés à se trouver ou conserver un emploi en raison d'une condition physique, mentale ou intellectuelle particulière (ex. un TDA/H, de l'anxiété, un trouble d'apprentissage, un handicap physique, etc.) ont eu la possibilité, lors de ces deux semaines d'activités, d'être accompagnés par un organisme d'emploi de leur région. Ils ont ainsi pu voir leur profil d'emploi évalué, bénéficier de soutien en matière de préparation à l'emploi et de coaching individuel pour explorer un domaine d'emploi connexe à leurs compétences, valider leur intérêt à y être embauchés et être accompagnés dans leur intégration au besoin. Les employeurs, de leur côté, ont eu l'opportunité d'apprendre à mieux connaître le ou les candidats qu'ils ont accueillis en découvrant leurs compétences et capacités, en ayant toujours accès au soutien d'un organisme d'emploi, et ce, à toutes les étapes du processus, jusqu'au maintien en emploi du candidat. Pour tous les détails et des témoignages, www.sphere-qc.ca/services/employeurs/mentorez-une-personne-dexception/

Mentorez une personne d'exception est directement inspiré de l'initiative « Mentorat et Compétences », de l'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE). Au Québec, le déploiement de « Mentorat et Compétences » est assuré par SPHERE, qui s'est vu confier la mise sur pied de près d'une centaine de nouveaux projets de mentorat ainsi que l'assistance aux organismes d'employabilité dans leur utilisation du programme.

Citations

« SPHERE est fier de soutenir des projets inspirants tels que Mentorez une personne d'exception!, car ils apportent non seulement des retombées économiques et sociales significatives, mais contribuent également à faire connaître l'accompagnement adapté qui peut être offert à chaque employeur et chercheur d'emploi, grâce à un vaste réseau de professionnels de soutien, qui travaillent souvent dans l'ombre. Des ressources que tous gagnent à mieux connaître. » Nancy Moreau, directrice, SPHERE

« Mentorez une personne d'exception! a été développé pour répondre à deux besoins : soutenir concrètement les employeurs dans leur recherche de main-d'oeuvre en se collant à leurs besoins de façon très personnalisée, et démystifier le recrutement dans un bassin de main-d'oeuvre méconnu : celui des personnes en situation de handicap, qui gagne à être connu et reconnu. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, ce projet constitue une opportunité à saisir. » Laurence Marin, directrice du ROSEPH

« Je suis heureuse que notre service spécialisé de main-d'oeuvre local nous ait fait confiance pour réaliser le mandat d'intégration en emploi d'une personne qui s'est révélée motivée et très enthousiaste. Jiny nous apporte sa belle énergie, son ouverture, et son engagement. » Gina Colombini, Directrice, Banque nationale

« Je veux dire aux employeurs : n'hésitez pas à embaucher des personnes avec des besoins particuliers. Vous en sortirez grandis, car la personne que vous aurez engagée vous sera reconnaissante et elle sera productive au travail. » Jiny Roy, une personne d'exception!

Faits saillants

« Les personnes en situation de handicap ont trois fois plus de chances que les personnes sans incapacité à être sans emploi ou exclues du marché du travail. » 1

« Près de 3,8 millions de Canadiens, ou 13,7 % s'identifient comme vivant avec une incapacité en 2012. » 1

« Selon un sondage BMO, 77 % des propriétaires de petites entreprises ayant embauché des personnes en situation de handicap ont déclaré que ces employés atteignaient ou dépassaient leurs attentes. »1

À propos du ROSEPH

Le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) est une association à but non lucratif qui réunit 23 services spécialisés de main-d'oeuvre dont la mission première est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. roseph.ca

À propos de SPHERE

SPHERE est un organisme canadien à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'accès à l'emploi aux personnes en situation de handicap professionnel. SPHERE dispose de fonds et d'une expertise lui permettant d'offrir un soutien financier personnalisé pour des projets d'intégration en emploi. SPHERE est responsable du volet québécois de l'offensive « Mentorat et Compétences » de l'Association canadienne de soutien à l'emploi, dont il est membre. Le projet « Mentorez une personne d'exception » est financé en partie par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. sphere-qc.ca

1. Traductions libres. Brisbois, Richard. 2014. "Business Benefits of Accessible Workplaces". Ottawa: The Conference Board of Canada. En ligne. http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=6264

SOURCE Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 13:40 et diffusé par :