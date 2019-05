Soutien aux employés au moyen du Programme d'accréditation en matière de mieux-être financier





TORONTO, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Excellence Canada a le plaisir d'annoncer le lancement du Prix Canada pour l'excellence ? la norme en matière de mieux-être financier. Élaborée avec le soutien de la Financière Sun Life, la norme en matière de mieux-être financier est une stratégie proactive permettant aux employeurs de surmonter l'augmentation du stress financier ainsi que ses effets néfastes sur la santé mentale et physique.



« Nous constatons que de plus en plus d'employeurs reconnaissent que le mieux-être financier contribue à l'amélioration de la santé générale, a déclaré Jennifer Elia, vice-présidente adjointe, Gestion santé intégrée, Financière Sun Life. La norme en matière de mieux-être financier constitue un pas important en vue d'offrir aux employeurs un modèle à suivre afin qu'ils intègrent le mieux-être financier dans leurs régimes d'avantages sociaux et d'épargne-retraite. »

Pourquoi le mieux-être financier est-il important?

Des études montrent un lien direct entre le mieux-être financier et la santé des employés. Ceux qui signalent un stress financier plus important sont aussi en moins bonne santé1.

Trois des quatre principaux facteurs de stress des Canadiens sont liés aux problèmes financiers2 :

45 % des employés s'inquiètent de leurs finances personnelles ou de leur ménage

32 % ont de la difficulté à respecter un budget



31 % s'inquiètent des dépenses imprévues

Le stress financier peut provoquer de l'anxiété, le manque de sommeil, l'absentéisme, le manque de productivité, le mouvement d'effectifs, la maladie mentale, etc.3

Le stress financier provoque plus de 11 jours de perte de productivité par année4 (par employé).

20 à 30 % des personnes très stressées par l'endettement ont des problèmes d'anxiété ou de dépression5.

Le retour sur investissement pour les employeurs qui offrent à leurs employés un accès facile aux programmes financiers est d'au moins 3:1, sans compter la valeur de l'écart d'acquisition6.

50 % passent trois heures ou plus au travail chaque semaine à se soucier de leurs problèmes financiers ou à les résoudre7.

31 % affirment que leur productivité au travail a été touchée par des problèmes financiers7.

Les personnes « financièrement non préparées » sont 16 % moins susceptibles que les autres de dire qu'elles sont « productives au travail »8.

La santé a été affectée négativement par les soucis financiers. 26 % des millénaux, 32 % de la génération X et 25 % des baby-boomers ont indiqué un impact négatif9.

Quel est l'impact du mieux-être financier?

L'inquiétude suscitée par les finances personnelles et familiales cause beaucoup de tort à des millions de Canadiens et on peut la réduire ou l'éliminer en adoptant l'approche stratégique en matière de planification contenue dans la Norme de mieux-être financier. Elle fournit aux employeurs une feuille de route pour favoriser la santé et pour lutter contre le stress causée par les trois raisons suivantes : l'insécurité, l'ignorance et l'inquiétude. La Norme de mieux-être financier comporte 19 exigences et ses actions recommandées sont bien définies, facilement réalisables et entraînent des améliorations mesurables pour les employeurs par les moyens suivants :

Réduit l'anxiété des employés



Améliore la productivité



Réduit l'absentéisme et le présentéisme



Réduit les mouvements d'effectifs



Augmente le niveau de satisfaction des employés



Favorise la fidélisation



Améliore le moral



Contribue à une meilleure santé des employés

Les employés bénéficient directement de ce qui suit :

Meilleure compréhension des problèmes concernant les finances personnelles



Meilleur soutien pour les besoins déterminés



Plus grande harmonie familiale

Amélioration de la santé générale, y compris la santé mentale, c'est-à-dire moins de stress et d'anxiété, et un sommeil plus réparateur

La satisfaction et la tranquillité d'esprit



Augmente la participation à des choix financièrement sains

Augmente la confiance en soi et les aptitudes à la vie quotidienne

Fournis des avantages durables sur les plans intellectuel, physique, social et économique

« Semblable aux difficultés rencontrées dans le traitement de la maladie mentale, la stigmatisation associée aux inquiétudes financières hante les Canadiens à la maison et au travail. L'estime de soi est étroitement liée à l'argent dont nous disposons et à la qualité de notre gestion. La peur nous empêche d'en discuter ouvertement et de le gérer de manière proactive, a déclaré Allan Ebedes, président et chef de la direction d'Excellence Canada. La Norme de mieux-être financier fournit aux employeurs la feuille de route dont ils ont besoin pour aider leurs employés à surmonter les obstacles et à mener une vie plus heureuse et plus épanouie. »

Que pouvez-vous faire?

Dans le cadre des Prix Canada pour l'excellence présentés le 5 novembre 2019 et qui marqueront leur 35e anniversaire, Excellence Canada offrira une certification et une reconnaissance nationale aux organisations qui auront terminé le programme.

À propos d'Excellence Canada

Excellence Canada, une société indépendante sans but lucratif qui s'engage à promouvoir l'excellence organisationnelle partout au Canada. Depuis 1992, Excellence Canada a aidé des milliers d'organisations à devenir des cultures d'amélioration continue de la qualité et des modèles de classe mondiale, grâce à sa méthodologie de certification à quatre niveaux, et sa norme Excellence, innovation et mieux-être®.

En tant qu'autorité nationale chargée de la Qualité, Milieu de travail sain®, de la Santé mentale et du Mieux-être financier, Excellence Canada fournit des cadres d'excellence, des normes ainsi qu'une vérification et une certification indépendantes à des organisations de toutes tailles et de tous secteurs. La gardienne et l'arbitre du programme du Prix canadien pour l'excellence, est Son Excellence, la très honorable Julie Payette, C.C., C.M.M., C.O.M., C.Q., C.D., gouverneure générale du Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

