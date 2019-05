Quatre entreprises du Centre-du-Québec concrétisent leurs projets de développement et de croissance

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet

Lumi-O|InnovaPlas inc. Contribution remboursable de 480 000 $ sur un investissement total de 2 M$ Fondée en 2002, l'entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de marches et de lumières de piscines ainsi que de spas en polyéthylène. La PME compte 58 employés à son usine de Drummondville qui englobe les activités de fabrication. Le projet vise à assurer la croissance de l'entreprise par l'amélioration de sa productivité et l'augmentation de ses ventes sur les marchés internationaux. La contribution de DEC portera sur les frais de commercialisation, le développement des nouveaux spas et l'achat d'équipements d'automatisation. Le projet permettra de créer 23 emplois.

Usinage Usiflex inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 3 360 000 $ Fondée en 2005, l'entreprise se spécialise dans l'usinage de pièces métalliques. Elle peut produire de petits et grands lots pour de petites et moyennes pièces, principalement pour les secteurs agricole et industriel. Son offre de service inclut également la soudure, le pliage, la découpe et l'assemblage. Le projet vise à soutenir la croissance de l'entreprise par la construction d'une nouvelle usine et par l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie. La contribution de DEC portera notamment sur l'acquisition et l'installation d'équipements de production à contrôle numérique. Le projet permettra de créer six emplois.

Unigrav inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 1 150 000 $ Fondée en 2013 par un jeune entrepreneur, Unigrav est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la découpe de matériaux non métalliques. Cette entreprise familiale découpe principalement du plastique, du composite, du fibrociment et du bois grâce à ses deux tables de découpe. Le projet vise à soutenir la croissance de l'entreprise par l'acquisition d'équipements numériques. La contribution de DEC permettra de réinstaller l'entreprise dans un local mieux adapté à ses besoins et d'acquérir une table de découpe 3 axes et une autre de découpe numérique 5 axes ainsi qu'une ligne automatisée de découpe 3 axes pour les pièces surdimensionnées. On prévoit que ce projet devrait entraîner la création de six emplois.

Vêtements Flip Design inc. Contribution remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 300 000 $ Fondée en 1993, l'entreprise se spécialise principalement dans la fabrication d'uniformes scolaires qu'elle vend dans 75 écoles canadiennes ainsi que de vêtements corporatifs. L'entreprise, qui compte 100 employés, fabrique la grande majorité des tissus qu'elle utilise et sa production est totalement intégrée, à l'exception de la teinture des tissus. Le projet vise à assurer la croissance de l'entreprise par la robotisation de certaines étapes de production. La contribution de DEC portera sur le coût d'achat et d'installation des équipements robotisés, du système d'étendage automatisé des tissus et sur les plieuses automatisées. Le projet permettra de créer trois emplois.