Les Titans du Cégep Limoilou en Chine pour la promotion du hockey féminin

QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe de hockey féminin division 1 des Titans du Cégep Limoilou s'envolera le samedi 25 mai pour un séjour de 9 jours en Chine. À l'invitation du gouvernement chinois, par l'entremise de l'Institut Confucius, les Titans auront le mandat de faire la promotion du hockey féminin en vue des Jeux olympiques de Beijing, de 2022.

Les 21 joueuses, accompagnées des 8 membres du personnel entraîneur, participeront d'abord, sur invitation, au Tournoi international de la Longgang Cup à Shenzhen. Les Titans auront la chance de rencontrer le club des Kunlun Hongxing, sixième équipe de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF). Toujours à Shenzhen, l'équipe visitera ensuite l'Université chinoise de Hong Kong ainsi que le Collège Longgang, affilié à l'Université normale de Chine, pour échanger avec des groupes d'étudiants chinois.

De retour à Beijing, les Titans disputeront une partie amicale avec l'équipe nationale féminine de hockey junior de Chine. Elles auront aussi l'occasion de rencontrer d'autres groupes d'étudiants à l'Université de Beijing et à l'Academie Beijing Bayi.

Le groupe a également des rencontres plus officielles à l'horaire : une visite est prévue au siège social de l'Institut Confucius et une autre à l'Ambassade canadienne, à Beijing.

La dernière portion du séjour sera réservée à des activités touristiques et culturelles telles que la visite de la Cité interdite, de la place Tian'anmen, de la Grande Muraille, du Palais d'Été et des installations olympiques de 2008.

Depuis février, toute l'équipe se prépare à ce voyage. Le Bureau international du Cégep, fort de son expérience à planifier le séjour d'un groupe d'une vingtaine d'étudiants du Cégep en Chine chaque année depuis 2013, leur a dispensé une formation portant sur la santé et la sécurité ainsi que quelques conseils de voyage. Toutes les joueuses et leurs entraîneurs ont ensuite reçu une formation sur les différences interculturelles entre la Chine et le Canada. En tout temps durant leur séjour, les joueuses des Titans seront accompagnées par un enseignant du College Dawson, hôte de l'Institut Confucius au Québec, qui assurera la traduction et agira à titre de guide.

Rappelons que l'équipe de hockey féminin fait partie des 16 équipes de sport intercollégial du Cégep Limoilou et des trois équipes d'excellence de division 1. Ce voyage en Chine couronne une saison 2018-2019 des Titans particulièrement riche pour les joueuses. Gagnantes du Tournoi de hockey féminin de Québec, championnes de la saison régulière, elles ont terminé la saison en remportant un quatrième championnat d'affilée, le 7e en 8 ans.

Depuis 2013, le Cégep Limoilou compte la seule Classe Confucius de l'Est-du-Québec, membre de l'Institut Confucius du Québec. Il s'est joint ainsi à un réseau qui compte 358 Instituts Confucius et 500 Classes Confucius répartis dans 105 pays à travers le monde. Cette entente permet notamment d'offrir des cours de mandarin et de calligraphie à tous les étudiants. Des activités thématiques et d'animation soulignant, entre autres, le Nouvel An chinois sont organisées grâce à la présence d'une volontaire chinoise au Cégep. Enfin, un séjour découverte en Chine, qui fait partie de nos projets Monde, est aussi offert chaque été aux étudiants de tous les programmes.

