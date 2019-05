L'innovation dans les collectivités autochtones permet de créer de l'énergie propre en Saskatchewan





MEADOW LAKE, SK, le 22 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures favorisant des solutions fondées sur l'énergie propre pour créer une économie forte à faibles émissions de carbone et un avenir durable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, et député de Meadow Lake, ont annoncé le financement d'un important projet d'énergie verte à Meadow Lake.

La centrale de bioénergie du Meadow Lake Tribal Council, qui appartient aux Premières Nations, produira de l'énergie verte neutre en carbone à l'aide des résidus de biomasse de scierie. Il s'agira de la première centrale du genre en Saskatchewan, qui devrait produire 6,6 mégawatts d'électricité de base pour alimenter environ 5 000 foyers en énergie plus verte.

Le projet devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 1 million de tonnes sur 25 ans, ainsi que réduire la fumée et d'autres matières nocives afin d'améliorer considérablement la qualité de l'air pour les résidents.

Les revenus de la centrale appuieront également des programmes et des services essentiels, visant notamment les services à l'enfance et à la famille, l'éducation, la santé et le développement des jeunes pour les neuf Premières Nations membres du Meadow Lake Tribal Council.

Le gouvernement du Canada alloue 52,5 millions de dollars au projet aux termes du volet Infrastructures vertes de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Saskatchewan, conclue dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« La transition du Canada vers une énergie plus propre permettra de protéger l'environnement, créer des collectivités plus durables et bâtir un avenir propre aux générations futures. Notre gouvernement est fier d'appuyer le Meadow Lake Tribal Council et l'ensemble de la communauté dans la réalisation de leur centrale de bioénergie, la première du genre en Saskatchewan. Ce projet créera de bons emplois pour la classe moyenne, stimulera la croissance économique régionale et servira de modèle aux collectivités du pays qui cherchent à faire la transition vers les énergies renouvelables et à promouvoir un mode de vie plus écologique. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de bioénergie de Meadow Lake est un projet d'énergie verte fondé sur la biomasse, une première en Saskatchewan, et l'annonce d'aujourd'hui est une étape excitante vers la concrétisation de cette nouvelle centrale de bioénergie. Félicitations au Meadow Lake Tribal Council et à MLTC Resource Development d'avoir fait un pas de plus vers la production d'énergie verte qui favorisera de meilleurs résultats économiques pour leurs nations membres, la collectivité de Meadow Lake et notre région. »

L'honorable Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et député de Meadow Lake

« Par ce genre d'action positive, le Canada et la Saskatchewan démontrent leur engagement à assurer la participation continue et soutenue des collectivités autochtones au développement d'infrastructures énergétiques vertes, à l'atténuation des changements climatiques, à l'amélioration des résultats environnementaux et au soutien de notre économie forestière locale dans la région de Meadow Lake. Il est judicieux d'effectuer un tel investissement, puisqu'il permet au CTML et aux Premières Nations de Meadow Lake de créer des possibilités économiques et de l'espoir pour notre peuple. »

Chef Richard Ben, chef tribal, Meadow Lake Tribal Council

« La Ville de Meadow Lake se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui concernant l'octroi d'un financement fédéral pour la centrale de bioénergie du MLTC. Le Meadow Lake Tribal Council joue un rôle important dans l'économie locale de Meadow Lake. Ce projet servira à renforcer la croissance continue du MLTC et son soutien constant au développement économique dans la région. »

Merlin Seymour, adjoint au maire de Meadow Lake

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 52,5 millions de dollars à ce projet dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Un montant supplémentaire de 250 000 $ est fourni dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux autochtones Canada , du ministère des Relations Couronne-Autochtones et d'Affaires du Nord.

alloue un montant maximal de 52,5 millions de dollars à ce projet dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le . Un montant supplémentaire de 250 fourni dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux autochtones , du ministère des Relations Couronne-Autochtones et d'Affaires du Nord. Les neuf Premières Nations membres du Meadow Lake Tribal Council (MLTC) sont : la Nation dénée de Birch Narrows, la Nation dénée de Buffalo River, la Nation crie de Canoe Lake, la Nation dénée de Clearwater River , la Première Nation d'English River, la Première Nation de Flying Dust, la Première Nation de Makwa Sahgaiehcan, la Nation crie de Ministikwan Lake et la Première Nation de Waterhen Lake .

