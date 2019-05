4e édition - Les dimanches BIXI Gratuits offerts par Manuvie sont de retour





Le public est invité, chaque dernier dimanche des mois de mai à octobre, à rouler à BIXI gratuitement pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le dimanche 26 mai prochain, les Montréalais et Montréalaises sont invités à participer à la 4e édition des « Dimanches BIXI Gratuits » offerts par Manuvie. En plus de rouler tout à fait gratuitement, ils pourront en profiter pour visiter les nombreux musées qui, ce jour-là, ouvriront gratuitement leurs portes aux visiteurs. De plus, chaque fois qu'un Bixiste prendra un des 725 vélos du coeur identifiés par un coeur à l'avant, Manuvie donnera 1 $ à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Coeur + AVC) jusqu'à concurrence de 100 000 $.

« Les « Dimanches BIXI Gratuits » offerts par Manuvie représentent une excellente occasion de découvrir les nombreux avantages du service de vélo partage. En famille ou entre amis, les #Dimanches BIXI gratuits représentent l'occasion idéale à la fois de redécouvrir les joies du vélo et de réaliser que BIXI est beaucoup plus qu'un simple mode de transport. BIXI, c'est aujourd'hui un fabuleux moyen de déplacement qui permet de circuler librement dans la ville. », de dire Marie Élaine Farley, présidente du conseil d'administration de BIXI-Montréal.

« C'est notre quatrième année de commandite des Dimanches BIXI Gratuits et cette année, afin de promouvoir autant la mobilité durable que la santé, on a décidé d'ajouter un autre volet en s'engageant avec Coeur + AVC, de déclarer Richard Payette, président et chef de la direction, Manuvie Québec. Vous pouvez nous aider en utilisant un des BIXI identifiés par un coeur pendant les Dimanches BIXI Gratuits. Au nom de Manuvie, je vous remercie d'avance de rouler pour cette cause, qui représente un petit gain qui ira très loin pour la recherche sur les maladies du coeur et la santé des femmes. »

Vivre l'expérience des « Dimanches BIXI Gratuits » offerts par MANUVIE

La 4e édition des « Dimanches BIXI Gratuits » se tiendra tous les derniers dimanches de mai à octobre 2019, en se procurant un vélo tout à fait gratuitement et en roulant à travers la métropole. De plus, BIXI-Montréal thématise ses Dimanches gratuits pour suggérer au public d'utiliser ses vélos, et l'y inciter, pour participer aux grandes activités qui marquent le quotidien des Montréalais :

26 mai : Journée des musées montréalais (journée annuelle gratuite dans tous les musées)

30 juin : Art urbain (Montréal est un véritable musée en plein air)

28 juillet : Yoga dans les parcs (une activité qui connaît de plus en plus de succès)

25 août : Pique-niques dans les parcs (un grand classique du week-end)

29 septembre : Tournée des cafés (tant de nouveaux cafés à découvrir)

27 octobre : Soirées cinéma (du cinéma gratuit pour les Bixistes)

Dans sa volonté d'exprimer sa reconnaissance auprès des Montréalais et Montréalaises, BIXI-Montréal non seulement offrira le service gratuitement toute la journée, mais positionnera des agents d'information à 40 stations de vélo choisies pour leur hautachalandage parmi les 600 stations BIXI en place. Ces agents auront pour mandat d'informer et d'aider le public qui ne serait pas encore familier avec le service.

Visiter les musées à BIXI

Dans le cadre de ce premier dimanche, BIXI-Montréal propose de conjuguer les vélo BIXI à la découverte culturelle des musées montréalais avec quelques idées d'expositions envoûtantes, telles que : « Liberté conquérante - Les instructions de Yoko Ono et l'art de John », présentée par la Fondation PHI pour l'art contemporain; le parcours multimédia présenté par le Château Ramezay; l'exposition « Kessé ça?! », où le Centre d'Histoire de Montréal propose aux plus jeunes de découvrir les objets technos des années 60; ou, enfin, l'incontournable destination sur l'Île-Sainte-Hélène pour y revoir la Biosphère - Musée de l'Environnement. Pour connaître la programmation complète des 30 musées montréalais, rendez-vous au www.museesmontreal.org/fr/journee-des-musees-programmation.

Une application pour bien planifier vos « Dimanches BIXI Gratuits »

Pour mieux planifier les déplacements et profiter pleinement des activités qui sont offertes durant cette 4e saison, BIXI-Montréal invite le public à télécharger son application mobile qui permet de voir la disponibilité des vélos et les stations d'ancrage disponibles et de louer un vélo directement avec le téléphone intelligent.

BIXI-Montréal remercie chaleureusement tous les partenaires de cette initiative : le présentateur Manuvie, Rachelle-Béry, LaPresse+ et l'Association des Musées Montréalais.

À propos de BIXI-Montréal

BIXI-Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2014 par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2019, le réseau comprend 7 250 vélos et 600 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Longueuil, Ville Mont-Royal et Westmount. Informations : https://montreal.bixi.com/.

Depuis son lancement en 2008, 1,3 million de BIXISTES ont effectué 38 millions de déplacements. En 2018, BIXI a enregistré un record de plus de 5,3 millions de déplacements, a atteint un sommet historique avec 40 000 abonnés (dépassement de l'objectif de 1 000 nouveaux membres par an) et a connu une croissance d'utilisation de 220 % au cours des cinq dernières années.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.

Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

SOURCE BIXI Montréal

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 13:00 et diffusé par :