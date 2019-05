Excellente opportunité pour les stylistes, les créatifs, les PME et les startups : le troisième appel à projets du WORTH Partnership est lancé





Après le succès du deuxième appel à projets qui vient de s'achever, de nouvelles opportunités s'offrent afin de développer des produits innovants dans les domaines du design, de la mode, des technologies, des chaussures, des accessoires et de la joaillerie à travers des collaborations transnationales

BRUXELLES, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- C'est aujourd'hui qu'est lancé le troisième appel à projets du WORTH Partnership Program, une nouvelle et grande opportunité pour tous ceux qui portent une idée innovante dans le domaine du design, de la mode, des chaussures, des accessoires ou de la joaillerie, et qui ont besoin de soutien afin de la concrétiser.

Le WORTH Partnership Program est le premier incubateur virtuel, une initiative qui s'étend sur quatre ans et qui est financée par le programme de l'Union Européenne COSME. Elle a pour objectif de favoriser le développement de produits innovants dans les secteurs créatifs par le biais de collaborations transnationales entre des créateurs, le savoir-faire traditionnel et numérique, ainsi que les industries artisanales et manufacturières.

Le deuxième appel a été un succès pour la communauté WORTH : 183 demandes de partenariats, 80 projets présélectionnés parmi les 27 pays européens, et jusqu'à 65 partenariats gagnants constitués par 150 partenaires internationaux.

Les projets retenus pour la qualité exceptionnelle de leurs idées et partenaires : 29 dans le domaine textile / la mode, 7 dans le domaine de la chaussure, 5 dans le domaine des accessoires, 19 dans le domaine de la décoration d'intérieur / le design, 4 pour la joaillerie et 1 dans le domaine du cuir.

Rassemblés par la conviction que l'innovation peut conduire à des changements importants dans l'industrie et la société européenne, ils ont aussi été sélectionnés pour le niveau élevé de créativité qu'ils présentaient et pour avoir réussi à adopter pleinement la mission de WORTH : connecter, créer et innover.

Qui peut proposer sa candidature ?

Des créatifs, des designers, des artisans, des startups, des entreprises de technologie ou encore des PME qui opèrent dans les domaines suivants : la mode / les textiles, les chaussures, la décoration d'intérieur / l'ameublement, le cuir / la fourrure, la joaillerie, les accessoires, et qui sont à la recherche de nouvelles opportunités pour développer des idées et des concepts avec un fort degré d'innovation et d'intégration entre technologie et design. Ils peuvent proposer leur candidature en présentant leur idée ou une proposition de projet.

Les candidats doivent manifester un intérêt marqué pour la collaboration, la création et l'innovation sur une base transnationale. Le jury qui choisira les gagnants sera constitué d'experts internationaux reconnus issus du monde du design et de la mode. Ils évalueront les projets selon leur attitude vis-à-vis de l'innovation, leur impact environnemental et sociétal, la faisabilité industrielle et technique et leur potentiel de commercialisation.

Soutien aux participants

Les partenariats sélectionnés recevront des avantages d'une valeur de 60 000 ? présentés sous la forme :

d'un soutien financier de base

d'un coaching personnalisé ainsi que d'un encadrement supervisé par des experts et des spécialistes internationaux

d'une aide à l'accès au financement et au positionnement commercial

de conseils en matière de protection de la propriété intellectuelle

d'une opportunité de participer à des événements de réseautage

d'une participation à deux événements internationaux pour présenter leurs projets.

Projet de partenariat WORTH

Une initiative de la Commission européenne dont l'objectif est de soutenir la collaboration entre PME et startups de designers, les entreprises de technologie et les producteurs afin de créer de nouveaux produits et de mettre en oeuvre des idées disruptives et innovantes. L'initiative est mise en oeuvre par un consortium à travers l'Europe, sur la conviction que les industries créatives (PME et startups) sont les principaux moteurs de la croissance économique en Europe.

Le projet de partenariat WORTH est financé par COSME, le programme de l'Union européenne pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises.

Consortium :

Institut de recherche AITEX. Chef de projet

Centre d'excellence en services techniques avancés et recherches appliquées pour l'industrie

KEPA Centre de développement des Affaires et de la Culture

Autorité de gestion intermédiaire pour les programmes de soutien aux PME et aux entrepreneurs

IED Istituto Europeo di Design

Institut international d'éducation supérieure spécialisé dans le design, la créativité, la communication et le management

DAG Communication

Agence de communication dotée d'une expérience dans les projets complexes autour du monde, avec une approche particulière pour chaque media cible

AA Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti

Cabinet d'avocats avec une solide réputation dans le domaine du droit relatif à la propriété intellectuelle (design, marques déposées, brevets, droit d'auteur, publicité, concurrence déloyale) et dans un certain nombre d'affaires commerciales au niveau européen

www.worthproject.eu

Twitter : @worthproject

Instagram : @worth_project

Facebook : Worth Partnership Project

LinkedIn : Worth Partnership Project

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/890049/WORTH_Partnership_Project.jpg

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 12:39 et diffusé par :