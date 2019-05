Lancement officiel du centre d'innovation Siemens dédié à la fabrication intelligente dans la zone de haute technologie de Chengdu





CHENGDU, Chine, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- Après l'achèvement du centre mondial de recherche et de développement (R&D) Siemens pour logiciels industriels dans la zone de haute technologie de Chengdu il y a un an, le centre d'innovation Siemens dédié à la fabrication intelligente à Chengdu a été officiellement inauguré sur le même site le 21 mai de cette année.

En août 2017, la zone de haute technologie de Chengdu a signé un contrat avec Siemens en vue d'établir le centre mondial de recherche et de développement (R&D) Siemens pour logiciels industriels et le centre d'innovation Siemens dédié à la fabrication intelligente à Chengdu, pour un total d'environ 1 milliard RMB. Moins de deux ans après, la construction de deux centres principaux est achevée et leur lancement a eu lieu dans la zone de haute technologie de Chengdu. Ils jouxtent la base de développement et de fabrication de produits d'automatisation industrielle de Siemens à Chengdu (SEWC) ? l'usine de référence industrielle globale 4.0 de Siemens, qui apportera un grand nombre de ressources mondiales spécialisées de Siemens, une plateforme R&D dédiée aux logiciels et au matériel informatique, des connaissances industrielles et des pratiques commerciales dans le but de bâtir le magasin phare de la transformation numérique, ouvrant la voie à la modernisation et à l'innovation dans l'industrie manufacturière chinoise.

Le centre d'innovation dédié à la fabrication intelligente de Siemens compte quatre modules fonctionnels : le centre d'excellence de la fabrication intelligente, le laboratoire professionnel de la fabrication intelligente, le centre de recherche de solutions industrielles et la plateforme de formation des talents. Le centre d'excellence de la fabrication intelligente traitera la conception des produits d'entreprise, la planification, l'ingénierie et l'exécution de la production ainsi que les services. Le laboratoire professionnel de la fabrication intelligente, vitrine du centre d'innovation, est en charge des prestations de services au monde extérieur. Tout en assurant la communication et la présentation, les ressources du laboratoire pourront être utilisées pour mener des recherches et réaliser des procédures conjointes avec des universités et des entreprises. Le centre de recherche de solutions industrielles a vocation à apporter des solutions numériques à des secteurs spécifiques.

Le centre d'innovation développera également un système de cursus intelligent et numérique ainsi qu'un système de certification, et exploitera les talents interdisciplinaires en lien avec la fabrication intelligente pour les connaissances en matière de technologie des produits et la compréhension des technologies clés d'une usine numérique.

« À l'heure actuelle, le secteur mondial de la fabrication est confronté à une nouvelle vague de transformation industrielle. La fabrication intelligente, qui se caractérise par le rapprochement entre les technologies de l'information et la fabrication, est devenue une tendance de développement », a expliqué Tony Hemmelgarn, président et PDG de Siemens Digital Industry Software. « Pour Chengdu, c'est un grand avantage de soutenir le développement de la stratégie économique de la Chine. Comprendre les tendances de l'industrie, stimuler la transformation et l'essor des entreprises, se propager davantage dans les régions environnantes et même faire figure de proue en matière de transformation dans le pays, c'est la vision que partagent Siemens et le gouvernement de Chengdu. »

