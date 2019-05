OpenGate Capital finalise le rachat de SMAC auprès de Colas Group





OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de SMAC, un fabricant international de solutions d'étanchéité et d'enveloppe de bâtiment, auprès du Colas Group (EPA : RE). Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

SMAC opère sur deux divisions : Travaux et Industrie. SMAC Travaux est spécialisé dans les solutions d'étanchéité généralement utilisées sur les structures et les façades à toitures plates. SMAC Industrie fabrique des membranes bitumeuses, puits de lumière et résines. En tant que l'un des plus gros acteurs sur ce segment d'activité, SMAC a créé une unité commerciale de service et de maintenance dédiée, appelée SMAC Assistance Service, et Essemes Services, axée sur la maintenance de la sécurité incendie. Le siège de SMAC se trouve à Issy-les-Moulineaux et, s'appuyant sur ses 3400 employés, l'entreprise mène ses activités en France, au Maroc, et en Amérique du Sud.

Le fondateur et PDG d'OpenGate Capital, Andrew Nikou, a déclaré : « Le secteur du bâtiment et de la construction continue d'offrir de nombreuses opportunités en Europe et en Amérique du Nord convenant parfaitement à OpenGate. Avec l'investissement dans SMAC, nous sommes incroyablement fiers de continuer de développer notre stratégie sur le marché intermédiaire inférieur, et nous sommes heureux d'accueillir l'entreprise et ses nombreux employés dans le portefeuille de notre deuxième fonds institutionnel. »

OpenGate Capital a obtenu l'opportunité SMAC à travers son équipe internationale de provenance dirigée par Joshua Adams, directeur général. Depuis les bureaux européens de l'entreprise à Paris, les membres de l'équipe responsables de négocier et de superviser l'investissement sont les suivants : Sébastien Kiekert Le Moult, partenaire, Fusions et acquisitions ; Fabien Marcantetti, directeur général, Fusions et acquisitions ; et Marc Veillas, directeur général, Opérations.

L'acquisition de SMAC est le deuxième démembrement d'entreprise basé en Europe finalisé au sein du deuxième fonds institutionnel d'OpenGate Capital suite à l'annonce précédente du rachat par l'entreprise de la division de carbure de silicium, Fiven, de Saint-Gobain.

À propos d'OpenGate Capital

