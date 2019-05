Wealthsimple reçoit un financement de 100 M$ d'Allianz X et de la Corporation financière Power





Wealthsimple utilisera ce nouveau capital stratégique pour faire évoluer ses produits et accélérer sa croissance.

TORONTO et MUNICH, le 22 mai 2019 /CNW/ - Wealthsimple, l'entreprise qui a lancé le service d'investissement en ligne numéro un et la première application d'opérations boursières sans commission au Canada, a reçu un investissement de 100 millions de dollars lors d'une ronde de financement menée par Allianz X, la filiale d'investissement numérique du chef de file en assurances mondiales et en gestion de patrimoine, le groupe allemand Allianz.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Allianz parmi les investisseurs et partenaires de Weatlhsimple. Cela représente un appui majeur pour notre entreprise et dans notre trajectoire de croissance », a déclaré Mike Katchen, cofondateur et chef de la direction de Wealthsimple. « Nous sommes maintenant appuyés par des entreprises qui représentent des billions de dollars d'actifs autour du monde. Nous croyons que l'alliance de leur vaste expertise, jumelée au produit, à la marque et à l'équipe que nous avons bâtis, formera une combinaison gagnante pour faire avancer notre mission : rendre accessibles à tous des produits et des conseils financiers de qualité. »

Depuis son lancement en septembre 2014, Wealthsimple offre aux consommateurs un produit et une marque qui se distinguent dans le paysage des services financiers. Grâce à son service de gestion de portefeuille, Placements Wealthsimple, et son application d'opérations boursières sans commission, Wealthsimple Trade, l'entreprise rend l'investissement accessible à tous grâce à des frais minimes et des outils technologiques faciles à utiliser. La marque a été reconnue pour son approche innovatrice du design et de la narration de marque. Wealthsimple a notamment été nommée « entreprise la plus innovante » par le magazine Fast Company, et a reçu des prix de la Director's Guild of America, de la Society of Publication Designers et du festival canadien de technologie et d'innovation Elevate.

Wealthsimple utilisera ce nouveau capital pour approfondir ses relations clients en développant davantage ses services existants et en explorant de nouveaux produits. L'entreprise fera également évoluer sa plateforme d'entreprise à entreprise (B2B) pour les conseillers et les institutions et accélérera sa croissance à travers ses trois marchés.

« En tant que fournisseur de services financiers numériques centré sur le client, Wealthsimple peut complémenter les activités d'Allianz dans bon nombre de domaines, a affirmé Nazim Cetin, chef de la direction d'Allianz X. Cet investissement souligne notre engagement envers des entreprises résolument numériques, en plus d'être un excellent ajout à notre portefeuille. Nous avons hâte de collaborer avec Wealthsimple dans notre écosystème de gestion numérique de patrimoine. »

Allianz X investit dans des entreprises technologiques innovantes partout dans le monde. Son portefeuille comprend l'assureur américain en ligne Lemonade, le microassureur BIMA et les entreprises de covoiturage GO-JEK et SafeBoda. Un membre d'Allianz X se joindra au conseil d'administration de Wealthsimple.

« Le fait d'accueillir Allianz dans cet investissement est marquant pour l'industrie de la technologie financière canadienne. Le partenariat entre Wealthsimple, Portag3 Ventures et le groupe Power depuis la fondation de l'entreprise en 2014 est unique, a indiqué Paul Desmarais III, le président du conseil d'administration de Wealthsimple. Nous croyons que l'avenir des services financiers réside dans le regroupement de grandes sociétés en place qui savent comment bâtir des gestionnaires de patrimoine mondiaux avec des entreprises numériques innovantes. »

Wealthsimple gère plus de 4,5 milliards de dollars pour plus de 150 000 clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Ardea Partners a été le conseiller financier exclusif de Wealthsimple pour cet investissement.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est une entreprise financière offrant des produits et des conseils accessibles et abordables dans le but d'aider tout le monde à atteindre la liberté financière. Alors qu'ils sont souvent déroutants, opaques et dispendieux, Wealthsimple rend les services financiers simples, transparents et abordables grâce à une technologie de pointe. L'entreprise, fondée par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologie, offre des services aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Son siège social se trouve à Toronto. Pour en savoir plus, visitez le site de Wealthsimple au www.wealthsimple.com/fr-ca/ .

À propos d'Allianz X

Allianz X est la filiale d'investissement numérique du Groupe Allianz, l'un des plus grands assureurs et gestionnaires de patrimoine au monde, et fait partie de la stratégie de renouvellement du groupe. Allianz X investit dans des entreprises numériques en croissance faisant partie de l'écosystème des assurances : mobilité, maison connectée, santé connectée, gestion de patrimoine et de retraite, et données et cybersécurité. Allianz X offre une interface entre les sociétés dans son portefeuille et l'écosystème numérique au sein d'Allianz, et propulse l'innovation parmi ses entités opérationnelles et à travers des secteurs d'activité mondiaux.

