Findev Canada investit dans le fonds EcoEnterprises en vue de soutenir les PME durables en Amérique latine





Dirigé par des femmes, le fonds offre du financement aux PME agricoles et agroforestières durables en Amérique latine. Il s'agit du premier investissement admissible au Défi 2X réalisé par Findev Canada

MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW/ - Findev Canada a annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars US dans le fonds EcoEnterprises Partners III, LP, un fonds dirigé par des femmes qui investira dans des PME latino-américaines qui ont un potentiel élevé de protéger des environnements fragiles, de créer des emplois et de renforcer le pouvoir économique des femmes dans les régions rurales.

Le fonds EcoEnterprises Partners III LP, issu de la Conservation de la nature, fournira des prêts et des investissements en capital à des PME gérées et détenues principalement au niveau local dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroforesterie et de l'écotourisme de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, du Mexique, du Nicaragua et de la Bolivie. Le fonds d'investissement vise à créer des impacts environnementaux et sociaux en investissant dans des modèles d'affaires durables.

Grâce au soutien du fonds EcoEnterprises III, ces entreprises pourraient soutenir jusqu'à 6 000 emplois et 20 000 fournisseurs locaux. L'accroissement des activités commerciales dans les zones rurales permettra à son tour d'améliorer les possibilités économiques locales et la conservation des écosystèmes et des ressources naturelles dont dépendent les PME et les communautés rurales.

« Nous sommes fiers de soutenir un fonds dirigé par des femmes qui a de solides antécédents en matière d'aide à la croissance aux entreprises écologiquement durables en Amérique latine, » a déclaré Paul Lamontagne, directeur général de Findev Canada. « Nous croyons que le secteur privé est essentiel pour lutter contre le changement climatique et pour autonomiser les femmes dans les régions rurales, où elles sont souvent plus vulnérables aux inégalités. »

« Nous sommes ravis de la participation de Findev Canada dans notre troisième fonds. Findev Canada est un partenaire idéal puisque la vision de l'organisme est alignée sur la nôtre : faire progresser le leadership des femmes dans le domaine des investissements à impact », a précisé Tammy E. Newmark, associée dirigeante et PDG du fonds EcoEnterprises Fund. « L'investissement de Findev Canada nous permet de continuer à réaliser des changements environnementaux et sociaux concrets alors que nous bâtissons un « portefeuille pour la planète ».

Des entreprises durables pour protéger des environnements fragiles

Le fonds EcoEnterprises III cible des PME axées sur la biodiversité qui, avec l'appui du fonds, peuvent avoir un impact environnemental très positif en Amérique latine.

Grâce à des approches de gestion durable des terres, les entreprises soutenues par le fonds aideront à conserver les écosystèmes fragiles et la biodiversité. Elles auront également un impact positif sur la réduction du CO2 en limitant l'utilisation des engrais et de la déforestation, pour ne citer que deux des pratiques commerciales durables préconisées.

Findev Canada apportera aussi son appui à valeur ajoutée au Fonds en vue d'améliorer la mesure de ces résultats environnementaux positifs.

Renforcer le pouvoir des femmes comme leaders et employées grâce au secteur privé

L'investissement de Findev Canada est admissible au « Défi 2X : du financement pour les femmes ». Le Défi 2X, lancé lors du sommet 2018 du G7 au Canada, incite les institutions de financement du développement à mobiliser leurs propres fonds, ainsi que des capitaux privés, pour faire progresser les femmes comme entrepreneures, dirigeantes d'entreprise, employées et consommatrices de produits et de services qui améliorent leur participation économique.

Le fonds EcoEnterprises III répond au seuil fixé par les critères 2X pour les femmes occupant des postes de cadre supérieur dans le secteur financier. Selon la SFI, une répartition équilibrée entre dirigeants hommes et femmes dans le secteur des investissements de capitaux privés n'existe que dans 15 % des organisations.

En plus de ses compétences reflétées par les dirigeants du fonds, les projets de financement gérés par le fonds EcoEnterprises ont créé des résultats solides pour les femmes en latin Amérique : par exemple, les entreprises soutenues par le fonds EcoEnterprises II employaient une proportion importante de femmes, et les femmes étaient bien réparties au sein des équipes de haute direction. Le fonds EcoEnterprises III prévoit générer des avantages semblables pour les femmes comme employées, fournisseurs et propriétaires et leaders d'entreprises.

Findev Canada aidera le fonds EcoEnterprises III à renforcer sa capacité d'aider les entreprises à améliorer leur appui de l'autonomisation économique des femmes et de l'égalité des sexes.

À propos de Findev Canada

L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc., exploité sous la marque Findev Canada, est une institution canadienne dont le mandat consiste à fournir des services financiers au secteur privé dans les pays en développement afin de lutter contre la pauvreté. Elle favorise la croissance économique en se concentrant sur trois thèmes principaux : le développement économique grâce à la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'atténuation des changements climatiques. L'Institut de financement du développement Canada (IFDC) est une filiale à part entière d'Exportation et développement Canada (EDC).

À propos du fonds EcoEnterprises Fund

Le fonds EcoEnterprises Fund offre du capital de croissance sur mesure et des orientations stratégiques aux entreprises à impact innovantes afin de faire évoluer et d'optimiser les performances financières, environnementales et sociales. Depuis près de 20 ans, le fonds démontre la réussite de son approche unique. Il gère deux mandats d'investissement qui ont financé plus de 30 entreprises dans 11 pays d'Amérique latine. Le fonds EcoEnterprises Partners III, LP s'appuie sur son bilan de résultats de portefeuille positifs combinés à la création de moyens d'existence équitables et durables pour des communautés locales et à la conservation de notre atout le plus important : la planète Terre.

