La HSBC ouvre un laboratoire d'innovation et de données mondial à Toronto





L'investissement va entraîner la création de plus de 50 emplois dans le secteur de la haute technologie à Toronto

VANCOUVER, le 22 mai 2019 /CNW/ - Après un processus de recherche mené à l'échelle mondiale, la HSBC a arrêté son choix sur Toronto au Canada pour l'ouverture d'un laboratoire d'innovation et de données mondial, soulignant l'intérêt de la ville pour l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine avancé, de même que les investissements et les activités de développement qui y sont réalisés. Plus de 50 professionnels qualifiés du domaine de l'intelligence artificielle, technologues, étudiants coop et stagiaires vont bientôt travailler dans le laboratoire écoénergétique d'une superficie de 3 376 pieds carrés. Ils vont s'ajouter aux 1 500 employés de la HSBC qui travaillent déjà à Toronto.

Le laboratoire de recherche, d'innovation et de développement à la fine pointe de la technologie va créer un écosystème d'intelligence artificielle s'appuyant sur des techniques d'apprentissage machine avancé pour analyser jusqu'à 10 pétaoctets de données de 1,6 million de grandes entreprises et de clients institutionnels du secteur des services bancaires internationaux et marchés de la HSBC. Cet écosystème va aussi tirer parti de ressources externes, car l'équipe prévoit collaborer avec des sociétés en démarrage, des entreprises de technologie financière et des entreprises participant au développement de l'intelligence artificielle d'un peu partout au Canada et dans le reste du monde.

«Nous comptons créer un nouveau marché, où des parties externes vont pouvoir travailler avec nos équipes pour résoudre des problèmes et élaborer de nouveaux produits et services pour les clients, explique James Bickerton, responsable en chef international, stratégie d'exploitation, services bancaires internationaux et marchés à la HSBC. Notre propension pour le codéveloppement et le partage de la propriété intellectuelle et des avantages commerciaux va favoriser la collaboration plutôt que la concurrence entre les nombreux fournisseurs avec lesquels nous échangeons.»

Le programme va s'appuyer sur la plus importante mise en commun de données de grandes entreprises et de clients institutionnels de l'histoire de la HSBC : plus de 47 000 tableaux de renseignements physiques recueillis dans les 67 pays où la HSBC exerce ses activités. Générant les renseignements qui vont lui permettre d'améliorer l'expérience client, cette analyse va l'aiguiller dans l'élaboration de produits et de services futurs.

«Le laboratoire va nous permettre de regrouper une grande variété d'ensembles de données pour bien comprendre, à l'échelle mondiale, l'activité des grandes entreprises, leur structure de consommation et leurs échanges commerciaux dans tous les pays et toutes les régions où nous exerçons nos activités, précise Chuck Teixeira, chef de l'administration et responsable en chef de la transformation, services bancaires internationaux et marchés à la HSBC. Nous n'allons pas seulement prévoir les besoins du client, nous allons aussi analyser son comportement et combiner les résultats à sa structure de consommation historique pour réaliser des analyses prédictives à son sujet.»

«L'intelligence artificielle présente un potentiel énorme en ce qui a trait à l'amélioration des services bancaires que nous offrons à tous nos clients, relève Sandra Stuart, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada. Le laboratoire d'innovation et de données mondial de la HSBC va être unique dans notre secteur. Il va nous permettre de tirer parti de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle pour créer des expériences personnalisées et des produits sur mesure pour nos clients.»

Le laboratoire d'innovation et de données mondial de Toronto s'ajoute à celui déjà ouvert à Londres, au Royaume-Uni, et on prévoit une expansion dans d'autres marchés au fur et à mesure du développement du programme.

CITATIONS :

«L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la position du Canada en tant que chef de file en matière de technologies et d'innovation, déclare Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international. La capacité du Canada d'attirer des investissements et des talents dans le domaine de la technologie se traduit par de nouveaux emplois pour la classe moyenne et contribue à la prospérité de tous les Canadiens et Canadiennes.»

«Les sociétés mondiales comme la HSBC ont compris clairement notre message : l'Ontario est prête pour les affaires et pour la création d'emplois, explique Todd Smith, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour investir partout dans la province, et nous continuons d'attirer des employeurs qui offrent des emplois de qualité et bien rémunérés.»

«L'ouverture de ce laboratoire de données témoigne de la croissance que nous connaissons dans le secteur de la technologie et de l'innovation, et de la confiance que les marques mondiales ont à l'égard de la ville, affirme John Tory, maire de Toronto. Les investissements de ce genre sont tournés vers l'avenir et ont une incidence indéniable : la recherche et le travail effectués dans ce laboratoire vont faire changer les choses à l'échelle locale et mondiale.»

«Toronto Global a adoré travailler avec la HSBC dans le cadre du processus qui a permis de choisir la région de Toronto pour son nouveau centre d'excellence de données, souligne Marc Cohon, président du conseil d'administration de Toronto Global. Choisir un emplacement pour un investissement majeur n'est pas une décision facile, et nous sommes très contents que la HSBC ait vu les avantages de s'établir dans la région de Toronto, y compris l'accès à notre main-d'oeuvre talentueuse et notre réputation de pôle mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle.»

Notes aux rédacteurs :

Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Groupe HSBC est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde, dont les actifs totalisaient 2 659 G$US au 31 mars 2019. Fort d'une technologie de pointe, le Groupe HSBC sert des clients du monde entier dans 66 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

SOURCE HSBC Bank Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 12:00 et diffusé par :