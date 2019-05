CleverTap obtient le niveau de compétence Digital Customer Experience (DCX) d'Amazon Web Services (AWS)





SAN FRANCISCO, 22 mai 2019 /CNW/ - CleverTap, la plate-forme généraliste de gestion du cycle de vie destinée à la clientèle, annonce aujourd'hui avoir atteint le niveau de compétence Digital Customer Experience (DCX) d'Amazon Web Services (AWS). Cette dénomination témoigne de la capacité de CleverTap à fournir une expertise approfondie et une technologie éprouvée qui aident les clients de l'expérience clientèle numérique. Pour ce faire, la société offre des solutions bout en bout à toutes les étapes de l'expérience et de l'engagement de la clientèle numérique, notamment l'automatisation du marketing, l'analyse, la segmentation et la gestion de campagne, afin de communiquer le message adéquat aux clients éventuels et actuels, et ce, à l'aide du bon appareil et en temps opportun.

Jouissant désormais du niveau de compétence DCX d'AWS, CleverTap se démarque maintenant à titre de membre de l'APN (AWS Partner Network) qui offre une compétence technique spécialisée et démontrée et qui assure la réussite de sa clientèle en mettant un accent particulier sur les charges de travail reposant sur l'automatisation du marketing. Pour obtenir cette dénomination, les partenaires APN doivent connaître à fond AWS et fournir des solutions AWS sans faille.

« Nous nous réjouissons de voir la plate-forme atteindre le niveau de compétence DCX d'AWS », soutient Anand Jain, chef de la stratégie à CleverTap. « Nos clients se fient à nous pour offrir des expériences utilisateur harmonieuses et personnalisées, et notre équipe est déterminée à faire en sorte que la démarche soit aussi simple que possible en tirant parti de l'agilité, de l'étendue des services et de la rapidité d'innovation que procure AWS. »

AWS rend possibles des solutions évolutives, souples et peu coûteuses aux entreprises en émergence comme aux sociétés internationales. Pour soutenir l'intégration et le déploiement de ces solutions de manière harmonieuse, AWS a mis sur pied le programme de compétence AWS pour aider la clientèle à reconnaître les partenaires APN en consultation et en technologie, qui possèdent une expertise et une expérience approfondie de l'industrie.

CleverTap aide les marques de produits de consommation à mieux communiquer avec leurs utilisateurs et à fidéliser ces derniers. Elle transmet quotidiennement près de 8 milliards de notifications poussées à 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ayant des clients dans 100 pays, CleverTap est la plate-forme de choix pour les leaders de la croissance et les responsables du marketing de toute la planète.

CleverTap est une plate-forme de gestion du cycle de vie destinée à la clientèle qui aide les marques à offrir aux clients des expériences charmantes à grande échelle. Plus de 8 000 sociétés dans le monde, y compris Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, se fient à CleverTap pour fournir des expériences personnalisées et améliorer l'incidence du marketing omnicanal pour l'ensemble du cycle de vie propre à la clientèle. CleverTap dispose du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et mène ses activités depuis San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour obtenir plus d'information, visitez le site clevertap.com ou suivez la société sur LinkedIn et Twitter .

