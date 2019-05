Présence d'ours noirs importuns à Radisson - La Protection de la Faune invite la population à la prudence





QUÉBEC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite rappeler à la population du secteur de Radisson d'être vigilante alors que, chaque année, des ours noirs importuns sont aperçus à proximité et dans la région du Nord-du-Québec. Bien qu'il ne soit habituellement pas dangereux, l'ours demeure un animal sauvage au comportement imprévisible.

Le Ministère invite les citoyens à prendre leurs précautions et à redoubler de prudence afin d'éviter que les ours ne s'approchent trop près des résidences. Soucieux de la sécurité de la population, les agents de la protection de la faune recommandent plus spécifiquement :

d'entreposer les déchets domestiques dans des sacs hermétiques à l'intérieur d'un bâtiment sur leur propriété (résidence, garage, remise, etc.). Les conteneurs à déchets situés au garage municipal peuvent être utilisés en tout temps par les citoyens;

de déposer les déchets à la rue, le matin même de la collecte des ordures qui s'effectue tous les mardis.

Pour signaler la présence d'un ours dans le secteur, vous devez joindre prioritairement SOS Braconnage au 1 800 463-2191. Vous pouvez aussi contacter la Sûreté du Québec de Radisson au 310-4141.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou intervention allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. L'information demeure confidentielle.

Source :

Sylvain Carrier

Responsable des relations avec les médias

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3071

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 11:44 et diffusé par :