Le ministre Marc Garneau annonce une aide financière à des organismes qui font la promotion de pratiques nautiques sécuritaires





LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Chaque année, un grand nombre de Canadiens s'adonnent à la navigation de plaisance, et le gouvernement du Canada accorde beaucoup d'importance à leur sécurité.

Comme il importe d'informer le plus grand nombre de Canadiens possible des pratiques exemplaires en matière de sécurité nautique, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et Sherry Romanado, députée de Longueuil -?Charles-LeMoyne, annoncent aujourd'hui un financement de plus de 2,1 millions de dollars au cours des quatre prochaines années dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada. Onze organismes d'un bout à l'autre du pays utiliseront ces fonds pour sensibiliser le public à la sécurité dans la navigation de plaisance.

Le Programme de contributions pour la sécurité nautique aide les Canadiens à rester en sécurité sur l'eau en accordant jusqu'à un million de dollars chaque année à des projets de navigation de plaisance qui soulignent l'importance de suivre les pratiques de sécurité nautique et augmentent la quantité de données nationales sur les incidents nautiques.

Les projets retenus cette année mettent l'accent sur l'information, la sensibilisation et la recherche qui visent à augmenter le nombre de plaisanciers qui adoptent des pratiques nautiques sécuritaires, à réduire les blessures, les pertes de vie et les dommages matériels causés par des accidents nautiques, à approfondir les connaissances sur les problèmes, les pratiques et les comportements en matière de sécurité nautique au Canada et à favoriser la conformité à la réglementation.

Voici les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de 2019?2020 :

District régional d'Alberni-Clayoquot

Bleu Massawippi

Escadrilles canadiennes de plaisance

Municipalité de Saint-Adolphe -d'Howard

-d'Howard Nautisme Québec

Collège communautaire de la Nouvelle?Écosse

Paddle Newfoundland Labrador

Service national des sauveteurs

Shuswap Watershed Society

Shuswap Watershed Council

Université d' Ottawa

De plus amples renseignements sur les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de 2019-2020 seront fournis dans les prochaines semaines.

En outre, Transports Canada accepte actuellement les demandes pour des projets qui commenceront en 2020-2021. Pour obtenir plus de renseignements, les organismes intéressés peuvent consulter le site Web de Transports Canada.

Citation

« La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique est une excellente occasion de rappeler à la population canadienne les pratiques exemplaires en matière de sécurité nautique. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires et parties prenantes pour fournir aux Canadiens des renseignements précieux sur la sécurité nautique, et les bénéficiaires du Programme de contributions pour la sécurité nautique de cette année seront d'un grand secours pour diffuser ces messages toute l'année. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le Programme de contributions pour la sécurité nautique permet à certains organismes comme Nautisme Québec de rejoindre davantage de Canadiens et d'améliorer la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes lorsqu'ils pratiquent les sports nautiques sur nos magnifiques plans d'eau. »

Sherry Romanado

Députée de Longueuil?--?Charles-LeMoyne

« Le soutien de Transports Canada est crucial pour nous permettre d'assurer la pérennité et l'évolution de la campagne Suivez la vague. Nous serons ainsi en mesure de développer un volet jeunesse et de personnaliser les règles de bonnes conduites sur plusieurs plans d'eau afin d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les usagers et les riverains, et ce, en tout respect de l'environnement. »

Sylvain Deschênes

Directeur des programmes et services aux membres

Nautisme Québec

Les faits en bref

Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada appuie les programmes axés sur la prévention et encourage l'adoption de pratiques de navigation sécuritaires et le respect de la réglementation en matière de sécurité.

Le Programme finance jusqu'à 75 % des dépenses totales admissibles des projets, jusqu'à concurrence de 400 000 $ par bénéficiaire.

Depuis 2009, 64 projets liés à la sécurité de la navigation de plaisance au pays ont été financés dans le cadre de ce programme et se sont chiffrés au total à 8,7 millions de dollars.

D'après la Croix?Rouge canadienne, on compte chaque année un nombre moyen de 160 morts causées par l'eau pendant les activités nautiques. Près de 90 % des plaisanciers noyés ne portaient pas de gilet de sauvetage ou ne le portaient pas correctement.

Produit connexe

Liens connexes

Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 11:38 et diffusé par :