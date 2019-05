Donner aux jeunes Manitobains les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entamer une carrière enrichissante





WINNIPEG, le 22 mai 2019 /CNW/ - Pour que le Canada demeure prospère, il faut que les jeunes Canadiens aient la possibilité d'entreprendre des carrières valorisantes. En les aidant à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin afin d'avoir une juste chance de réussir, le gouvernement du Canada investit, en fait, dans son plus grand atout : sa population.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Rodger Cuzner, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a parlé du financement du gouvernement pour le projet Enabling Workforce in Manitoba, dirigé par le Neighborhood Empowerment and Resource Centre (NEARC) de Winnipeg. Grâce à ce projet, dix jeunes de Winnipeg et des environs auront la chance d'acquérir une expérience de travail liée à la carrière qu'ils envisagent en vue de les aider à intégrer le marché du travail.

La Stratégie emploi jeunesse (SEJ) constitue la promesse du gouvernement du Canada d'aider les nouveaux travailleurs à bien lancer leur carrière, et elle comprend trois volets complémentaires : Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été. Les améliorations apportées à la Stratégie depuis 2015 ont permis à plus de 220 000 jeunes de trouver de bons emplois ou d'enrichir leurs compétences.

« Notre gouvernement s'efforce d'aider les jeunes Canadiens à développer les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Les projets tels que Enabling Workforce in Manitoba contribuent à donner aux jeunes d'aujourd'hui la possibilité de mieux réussir dans leur future carrière. »

- Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Notre prospérité continue dépend du succès que connaissent les jeunes Canadiens lorsqu'ils font la transition de la salle de classe au marché du travail. En donnant aux jeunes Canadiens une juste chance de réussir, nous ferons croître notre économie et renforcerons la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Notre gouvernement investit dans les Canadiens parce que chacun devrait avoir une juste chance de réussir et l'occasion de bâtir un avenir meilleur pour lui-même et sa famille. »

- Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre

« NEARC Inc. préconise fortement la mise à l'échelle et la duplication du programme Objectif carrière financé par EDSC. C'est un excellent moyen de combler l'écart sur le marché du travail pour les nouveaux arrivants. La Stratégie emploi jeunesse est essentielle pour que ces derniers mettent à profit leurs compétences et acquièrent, du même coup, une culture canadienne du milieu de travail qui leur permettra d'obtenir un emploi enrichissant. »

- Bijaya Pokharel, directeur exécutif, NEARC Inc.

Le NEARC aide les familles nouvellement arrivées, aidant les étudiants et les jeunes à surmonter et à prévenir les obstacles auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes nouveaux arrivants, et facilite leur pleine participation à la société canadienne.

Le NEARC participe également au programme Emplois d'été Canada

Il est proposé, dans le budget de 2019, d'investir 49,5 millions de dollars pour appuyer la modernisation de la SEJ. Cette mesure s'ajoute aux investissements rattachés à la Stratégie aux termes des budgets de 2016, de 2017 et de 2018 pour aider les jeunes à acquérir des compétences, puis à trouver et à conserver de bons emplois.

La SEJ est en voie d'être modernisée, d'après les recommandations du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes et les résultats de consultations approfondies auprès des jeunes, des organismes de prestation de services et d'autres intervenants.

