Terranueva conclut une lettre d'intention avec la SQDC

MONTRÉAL, 22 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'une lettre d'intention avec la Société québécois du cannabis (SQDC) en vertu de laquelle Terranueva approvisionnera la SQDC en cannabis récréatif aux fins de distribution et vente dans la province de Québec.



Selon les modalités de l'entente, Terranueva fournira jusqu'à 128 kg de produits, soit plus de 90% de la production de 2019 provenant de son unité de certification, recherche et développement (« UCRD »), dès qu'elle aura complété le processus de certification de l'Autorité des marchés publics (AMP). Six différents produits provenant de deux souches sont prévus.

« Nous sommes fiers de devenir un fournisseur de la SQDC. Terranueva pourra donc approvisionner le marché québécois avec des produits de qualité provenant de salles blanches automatisées de notre UCRD », a déclaré Pierre Ayotte, président et chef de la direction de Terranueva.

« Deux souches sont présentement en croissance à notre site de L'Assomption. Il s'agit d'une étape importante qui nous permettra de sécuriser nos premiers revenus », a ajouté M. Ayotte.

Terranueva est actuellement un des trois producteurs québécois de cannabis à détenir des licences de culture, transformation et vente (médical).

Terranueva s'appuie sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis. Nous visons à fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal et récréatif de première qualité.

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Opérant à L'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

