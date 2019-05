Le premier ministre annonce la nomination du nouveau juge en chef adjoint à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta





OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Kenneth G. Nielsen, juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, au poste de juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

Le juge Nielsen a été nommé à ce poste nouvellement créé afin d'aider à gérer la charge de travail croissante et de plus en plus complexe de la Cour.

Citation

« Je souhaite beaucoup de succès à Kenneth Nielsen dans ses nouvelles fonctions de juge en chef adjoint à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Je suis convaincu qu'il continuera de bien servir les Albertains, car il possède une vaste expérience de la pratique et de l'enseignement du droit et plus de dix ans d'expérience en tant que juge à la Cour supérieure. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'honorable juge Kenneth G. Nielsen a été nommé à la Cour du Banc de la Reine de l' Alberta en avril 2007.

a été nommé à la Cour du Banc de la l' en avril 2007. Un second poste de juge en chef adjoint a été créé à la Cour supérieure de l' Alberta en vertu de la Loi n o 2 d'exécution du budget de 2017.

en vertu de la Les juges en chef et juges en chef adjoints du Canada sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui cherche à améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada .

sont chargés du leadership et de l'administration de leurs tribunaux. Ils sont aussi membres du Conseil canadien de la magistrature, qui cherche à améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du . Les juges en chef et juges en chef adjoints sont nommés par le gouverneur général, sur avis du Conseil des ministres et recommandation du premier ministre.

La Cour du Banc de la Reine est le tribunal supérieur de première instance de la province. Elle est saisie des procès en matière civile et pénale ainsi que des appels de décisions rendues par la Cour provinciale.

Note biographique

