La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance sa campagne annuelle célébrant les piliers de l'économie montréalaise





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a lancé, il y a quelques jours, sa nouvelle campagne d'affichage destinée à célébrer la contribution de ses partenaires piliers - Air Canada, Bell, CGI, Hydro-Québec, Rio Tinto et SNC-Lavalin - à la vitalité et au dynamisme de l'écosystème d'affaires de la métropole.

La campagne, qui se déroulera jusqu'à la fin du mois de juin, s'articule autour de visuels présentant quatre grands attributs qui caractérisent ces acteurs clés issus de secteurs variés de l'économie de la métropole : international, intelligent, branché et créatif. Ces visuels seront diffusés dans La Presse+, Le Devoir, Les Affaires, Montreal Gazette ainsi que dans l'infolettre de la Chambre. Il sera également possible de voir ces affiches sur plusieurs palissades urbaines au centre-ville de Montréal.

« Le statut de commanditaire pilier de la Chambre a été créé en 2009 afin de réunir des entreprises phares de notre économie qui ont à coeur la croissance de Montréal. Par leur implication, ces entreprises témoignent de leur confiance envers le potentiel de la métropole. En outre, elles démontrent leur profond désir de faire une différence et de contribuer, au-delà de leur propre secteur d'activité, à la prospérité collective. Au fil des ans, leur collaboration a permis la naissance de nombreuses idées innovantes, projets d'envergure et investissements stratégiques. C'est pourquoi, depuis maintenant 10 ans, la Chambre tient à souligner leur apport majeur au rayonnement et au développement économique de la région », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le milieu des affaires est privilégié de pouvoir compter sur ces acteurs de très haut niveau, qui partagent une vision stimulante de l'avenir de Montréal et qui ont choisi de se mobiliser au profit de notre écosystème d'affaires. Avec cette campagne de rayonnement, nous reconnaissons leur participation à l'essor de la métropole et les remercions pour leur implication soutenue », a conclu M. Leblanc.

En complément de la campagne publicitaire, une série de billets de blogue portant sur les grandes forces de ces entreprises sera publiée au cours des prochaines semaines sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 11:11 et diffusé par :