Donner aux jeunes prince-édouardiens les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entamer une carrière enrichissante

CHARLOTTETOWN, le 22 mai 2019 /CNW/ - La prospérité continue du Canada dépend de la possibilité pour les jeunes Canadiens d'entreprendre des carrières enrichissantes. En les aidant à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin afin d'avoir une chance juste de réussir, le gouvernement du Canada investit, en fait, dans son plus grand atout : les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a souligné les investissements de plus de 500?000 $ du gouvernement dans le Programme de gestion de l'emploi de The Adventure Group. Cet investissement aide plus de 70 jeunes à Charlottetown, y compris des mères célibataires, à acquérir les compétences requises pour accéder au marché du travail. Les activités du Programme comprennent notamment l'amélioration des compétences et les placements dans des emplois rémunérés.

La Stratégie emploi jeunesse (SEJ) est l'engagement du gouvernement du Canada à aider les nouveaux travailleurs du Canada à entreprendre leur carrière du bon pied; elle comporte trois volets complémentaires : Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été. Les améliorations apportées à la SEJ depuis 2015 ont permis à plus de 220?000 jeunes de trouver un bon emploi ou d'enrichir leurs compétences.

« Notre prospérité continue dépend du succès que connaissent les jeunes Canadiens lorsqu'ils font la transition au marché du travail. C'est en donnant aux jeunes Canadiens une chance égale de réussir que nous ferons croître notre économie et renforcerons la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Depuis plus de 25 ans, Adventure Group fournit à certaines des populations les plus vulnérables de notre île des outils et des ressources dont elles ont besoin pour trouver et conserver de bons emplois. L'une des meilleures façons pour notre gouvernement d'aider les jeunes est de s'associer à des organismes comme Adventure Group, qui travaillent directement avec les insulaires pour assurer leur réussite, ce qui a une incidence positive sur les gens, leur famille et nos collectivités. »

- Sean Casey, député, Charlottetown.

« Ce financement a aidé The Adventure Group à offrir un programme plus que nécessaire aux jeunes à risque élevé, afin de les aider à transformer leur vie et à réaliser leur plein potentiel. »

- Roxanne Carter-Thompson, directrice générale, The Adventure Group

Les participants au Programme de gestion de l'emploi de The Adventure Group suivent une formation selon les normes de l'industrie et reçoivent un certificat de premiers soins et une accréditation relative au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

Les participants acquièrent une expérience de travail dans diverses industries, y compris la vente au détail, la restauration, le tourisme et l'hébergement ainsi que l'aquaculture.

Il est proposé dans le budget de 2019 d'investir 49,5 millions de dollars pour appuyer la modernisation continue de la SEJ. Cette mesure s'inscrit dans la foulée des investissements rattachés à la SEJ aux termes des budgets de 2016, de 2017 et de 2018 pour aider les jeunes à acquérir des compétences, puis à trouver et à conserver de bons emplois.

de 2018 pour aider les jeunes à acquérir des compétences, puis à trouver et à conserver de bons emplois. La SEJ est en voie d'être modernisée, à la lumière des recommandations du Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes ainsi que des résultats de consultations approfondies auprès des jeunes, des organismes de prestation de services et d'autres intervenants.

