Première mondiale au Musée des beaux-arts du Canada





Gauguin. Portraits

La toute première exposition consacrée aux portraits de Paul Gauguin, l'un des artistes les plus influents et complexes du XIX e siècle.

La première exposition majeure consacrée à Paul Gauguin organisée par le Musée des beaux-arts du Canada , qui est le seul musée d'Amérique du Nord à la présenter.

L'exposition porte un nouveau regard sur l'oeuvre de Paul Gauguin.

OTTAWA, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada présente, du 24 mai au 8 septembre 2019, l'exposition Gauguin. Portraits, qui constitue une occasion unique de voir l'oeuvre de l'artiste français Paul Gauguin (1848 - 1903) sous un jour nouveau et permet de mieux comprendre sa vision de l'art du portait.

Les oeuvres de Paul Gauguin ont fait l'objet de maintes expositions, mais Gauguin. Portraits est la première exposition consacrée exclusivement à ses portraits. Gauguin, qui compte parmi les artistes les plus importants et les plus fascinants du dix-neuvième siècle, a totalement renouvelé la pratique traditionnelle du portrait et a exercé une influence déterminante sur l'art du XXe et du XXIe siècle.

L'exposition met en lumière la manière dont l'artiste a utilisé le portrait et l'autoportrait pour constituer un récit de soi, pour s'exprimer, pour exposer ses idées sur l'art et pour s'affirmer comme chef de file de l'avant-garde parisienne. Gauguin a remis en cause la fonction habituelle du portrait, pour donner à celui-ci un sens nouveau. Il s'est rarement intéressé à la position sociale de ses modèles, à leur personnalité et au contexte familial qui constituaient jusque-là les principaux éléments constitutifs du portrait. Il connaissait néanmoins très bien la tradition occidentale en ce domaine et recourait à des poses, à des compositions et à des attributs qui faisaient de ses oeuvres des portraits quand bien même le modèle était inconnu.

Gauguin usait de diverses techniques, dont la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la poterie et l'écriture, auxquelles il a toutes eu recours pour réaliser des portraits. Ses couleurs intenses, son intérêt pour des sujets non occidentaux et son recours précoce à une multiplicité de techniques ont influencé des artistes tels qu'Henri Matisse ou Pablo Picasso.

L'exposition rassemble des oeuvres datées des années 1880 jusqu'à la fin de la vie de l'artiste. Gauguin. Portraits est la première exposition majeure consacrée à Paul Gauguin organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, qui est le seul musée d'Amérique du Nord à la présenter. Elle est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada d'Ottawa, qui l'inaugure, et par la National Gallery de Londres en Angleterre, où elle sera présentée du 7 octobre 2019 au 26 janvier 2020.

L'exposition thématique explore différents aspects de l'art du portrait de Gauguin. Elle regroupe peintures, sculptures, gravures et dessins de collections publiques et privées à travers le monde dont le Musée d'Orsay, Paris, France?; le Museum of Modern Art, New York, É.-U.?; l'Art Institute de Chicago, É.-U.?; le Musée national de l'art occidental, Tokyo, Japon?; le Museum Folkwang, Essen, Allemagne et les Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique. Elle présente également des oeuvres sur papier de la collection du Musée des beaux-arts du Canada qui témoignent des amitiés et des collaborations entretenues par Gauguin. Beaucoup de ces oeuvres n'ont été exposées ensemble que rarement.

Gauguin. Portraits est le fruit de cinq années de préparation. Elle a été conçue par Cornelia Homburg, commissaire invitée au Musée des beaux-arts du Canada et spécialiste de l'art de la fin du XIXe siècle. Madame Homburg a travaillé en étroite collaboration avec le co-commissaire Christopher Riopelle, conservateur Neil Westreich de la peinture postérieure à 1800 à la National Gallery de Londres.

L'idée de Gauguin. Portraits est née du buste en chêne que Gauguin a réalisé de son ami le peintre néerlandais Meijer de Haan, un buste qui fait partie de la collection du Musée des beaux-arts du Canada depuis 1968. L'exposition présente également les récentes découvertes majeures de Doris Couture-Rigert, chef du laboratoire de restauration et de conservation du Musée des beaux-arts du Canada, sur la méthode employée par Gauguin pour réaliser cette sculpture polychrome. Une salle est consacrée à ces résultats de recherche.

Citations

«?Nous sommes ravis d'inviter les publics d'Ottawa et de Londres à découvrir Gauguin. Portraits, la toute première exposition sur ce thème - entrez dans l'univers réel et imaginé de Paul Gauguin, son cercle d'amis et de connaissances. Cette exposition est le fruit de recherches approfondies menées par les co-commissaires qui ont travaillé de concert avec des chercheurs internationaux. Elle s'inscrit au sein d'une collaboration de longue date entre nos deux musées nationaux.?» - Sasha Suda, directrice générale, Musée des beaux-arts du Canada

«?Le travail de préparation de Gauguin. Portraits a été une expérience absolument fascinante du début à la fin. Non seulement en raison des découvertes que nous avons faites, mais aussi parce que l'exposition met en évidence la créativité sans limites de Gauguin et la nature contradictoire de sa posture artistique et de ses ambitions personnelles.?» - Cornelia Homburg, commissaire invitée de Gauguin. Portraits au Musée des beaux-arts du Canada et spécialiste de la fin du XIXe siècle

Vernissage

Jeudi 23 mai de 18 h à 20 h, dans le Grand Hall Banque Scotia. Entrée libre.

Catalogue de l'exposition

L'exposition s'accompagne d'un catalogue abondamment illustré, première publication consacrée aux portraits de Paul Gauguin. Issu d'une collaboration avec une équipe internationale de chercheurs universitaires, ce catalogue présente de précieuses contributions et découvertes, résultats de plusieurs années de recherche. À l'occasion de l'exposition, il est offert au prix spécial de 40 $ + taxes à la Boutique du Musée et en ligne.

Conférences et causeries

Samedi 25 mai 2019 de 14 h à 15 h : Ils caractérisent son art, raffinent sa vision, incarnent ses ambitions : les modèles de Gauguin. Cornelia Homburg, spécialiste de la fin du XIXe siècle et commissaire invitée au Musée des beaux-arts du Canada présentera une introduction approfondie à l'exposition Gauguin. Portraits. En anglais. Dans l'auditorium. Entrée libre

Samedi 15 juin 2019 de 13 h 30 à 14 h 30 : Gauguin : le berger solitaire. Claire Bernardi, conservatrice peinture au Musée d'Orsay, parlera de Gauguin en tant que chef de file d'une nouvelle école artistique. En français avec interprétation simultanée en anglais. Dans l'auditorium. Entrée libre.

Jeudi 27 juin 2019 18 h : Points de vue d'une nouvelle génération de chercheurs sur l'oeuvre de Gauguin. Cornelia Homburg, Kristen Marples de la Washington University et Caroline Shieldsm du Musée des beaux-arts de l'Ontario. Dans l'auditorium. Entrée libre.

Jeudi 5 septembre 2019 18 h : Gauguin et colonialisme : Art et rencontres en Polynésie française par Elizabeth Childs, de la Washington University, St. Louis. Dans l'auditorium. Entrée libre.

Billets horodatés

L'entrée pour Gauguin. Portraits est horodatée pour permettre aux visiteurs de mieux profiter de leur visite de l'exposition. L'entrée est libre pour les membres. Les billets portent une date et une heure déterminées et peuvent être achetés en ligne et à la billetterie. Adultes : 24 $?; aînés (65+) : 22 $?; 24 ans et moins/Étudiants - preuve d'âge requise : 16 $?; Enfants de moins de 11 ans : entrée libre; Familles (2 adultes et 3 jeunes de 17 ans et moins) : 48 $. Inclut l'accès à la collection nationale du Musée.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 11:00 et diffusé par :