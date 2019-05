Un investissement du gouvernement du Canada aide une école secondaire de London à générer de l'énergie renouvelable propre





LONDON, ON, le 22 mai 2019 /CNW/ - Le virage vers la croissance propre est l'une des plus grandes possibilités qui s'offrent au Canada. Pour combattre les changements climatiques, le Canada a besoin de méthodes de production et de distribution de l'électricité à la fois nouvelles et innovantes. Soutenir des projets de microréseaux à l'échelle de la collectivité est un important élément de la transition du gouvernement du Canada vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

La secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports ainsi que de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et députée de London?Ouest, Kate Young, en compagnie du député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'octroi de 4,8 millions de dollars pour réaménager une école secondaire de London (Ontario) de manière à lui permettre de produire une énergie renouvelable propre qui répondra à ses besoins énergétiques tout en soutenant le réseau électrique intelligent local.

Ameresco Canada Inc, une entreprise chef de file dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable, et le London District Catholic School Board installeront un microréseau à une école secondaire de London - la John Paul II Catholic Secondary School. En plus de permettre à l'école de générer et de stocker sa propre énergie, le système électrique sera résilient aux pannes de réseau et injectera les surplus d'énergie dans le réseau. Au final, le projet permettra de réduire la consommation d'énergie et, grâce à l'installation d'un système géothermique de pointe, éliminera presque toutes les émissions de gaz à effet de serre produites sur le site.

En outre, la commission scolaire élaborera un programme pour faire connaître aux élèves ce type de système énergétique en émergence. Les bâtiments écoénergétiques et les réseaux intelligents font partie du plan d'infrastructure du pays Investir dans le Canada, grâce auquel notre gouvernement investit plus de 180 milliards sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

Le virage mondial vers une économie plus verte représente une occasion exceptionnelle. Du 27 au 29 mai prochains, le Canada accueillera 25 pays à l'édition 2019 de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de l'initiative ministérielle Mission Innovation pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Le Canada mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la question de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et présentera le Canada comme une bonne destination d'investissement. Pour en savoir plus, visitez le http://cmep-mi-vancouver2019.ca/.

« Notre gouvernement est fier d'investir dans de nouvelles technologies qui créeront des systèmes énergétiques plus intelligents, plus résilients et plus verts. Cet investissement est un bon exemple de ce que nous pouvons faire pour atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et pour transformer notre économie tout en changeant les mentalités en ce qui concerne notre façon de produire et d'utiliser l'énergie. »

Kate Young

Secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports ainsi que de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité) et députée de London?Ouest

« Nous félicitons le London District Catholic School Board d'entreprendre ce projet et de s'employer aussi bien à réduire la consommation d'énergie qu'à éliminer les émissions de gaz à effet de serre de la John Paul II Catholic Secondary School. Les profonds réaménagements énergétiques que subira cette école secondaire jouent un rôle capital dans la réduction de nos émissions sociétales de carbone. Ce projet est un modèle à suivre, car il ne se contente pas de prioriser l'efficacité énergétique des bâtiments : il montre également l'importance d'adopter un microréseau qui assure non seulement la résilience énergétique des bâtiments, mais aussi l'emploi de sources d'énergies renouvelables. En défendant ce projet, la commission scolaire donne un excellent exemple à ses élèves et à la collectivité. »

Bob McCullough

Président, Ameresco Canada Inc.

« Ce projet est une occasion formidable pour notre commission scolaire et nos étudiants. Nous espérons que la John Paul II Catholic Secondary School inspirera d'autres projets du même genre partout au Canada. Nous nous réjouissons également à l'idée d'intégrer le projet à notre programme d'études pour que nos élèves puissent faire preuve d'initiative en intendance environnementale et ainsi protéger la Création et notre planète pour les générations à venir. »

Jacquie Davison

Directrice des affaires, London District Catholic School Board



Programme des réseaux intelligents

Programme d'innovation énergétique

La science, tout simplement

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

